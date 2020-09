Erneut hat das ehemalige Kinderkrankenhaus in Berlin-Weißensee gebrannt. Am späten Donnerstagabend sei die Feuerwehr ausgerückt und habe den Einsatz kurz vor 4 Uhr am Freitagmorgen beenden können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Nach Aussage des Sprechers brennt das leerstehende Gebäude häufiger. Zur Ursachen des Feuers konnte er keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.

Zeitgleich war die Berliner Feuerwehr bei einem Großbrand in Spandau im Einsatz. Schon am Donnerstagnachmittag war die Feuerwehr zu einem Dachbrand in der Zuflucht-und-Jeremia-Kirche ausgerückt.

Das brennende Dach der Zuflucht-und-Jeremia-Kirche in Spandau beschäftigte die Berliner Feuerwehr auch am Freitagmorgen. Die Löscharbeiten dauern an, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach werde nun auch das Technische Hilfswerk (THW) beim Einsatz unterstützen.

Mehr zum Thema Feuerwehr im Großeinsatz Baustelle der Jeremia-Kirche in Berlin-Spandau brennt

Das Dach der Kirche im Burbacher Weg hatte am Donnerstagnachmittag Feuer gefangen. Zeitweise waren 100 Feuerwehrleute und 23 Fahrzeuge im Einsatz, wie die Feuerwehr twitterte. Weil die Kirche gerade im Umbau ist, sind nach Angaben der Feuerwehr keine Kulturgüter gefährdet. (dpa)