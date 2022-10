Feuerwehreinsatz in Berlin-Staaken Wieder Brand in Hochhauskeller – Eine Person in Klinik

Im Spandauer Ortsteil Staaken hat es in der Nacht zu Sonntag erneut gebrannt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war gegen 2 Uhr an zwei Stellen im Keller eines siebengeschossigen Wohnhauses an der Maulbeerallee Feuer ausgebrochen. Sechs Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, eine Person musste in eine Klinik gebracht werden. 40 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz. Zunächst hatte die Berliner Feuerwehr auf Twitter berichtet.

Seit April 2021 kommt es in Staaken immer wieder zu Brandstiftungen, häufig sind Keller von Wohnhochhäusern betroffen. In mehr als 80 Fällen wird laut Polizei geprüft, ob sie auf das Konto derselben Personen gehen. Erst Ende August hatten in der Maulbeerallee mehrere Kellerverschläge eines achtstöckigen Wohnhochhauses gebrannt. Damals hatte eine Person von Rettungskräften ambulant versorgt werden müssen.

Die Berliner Polizei hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgelobt. Beim Landeskriminalamt (LKA) wurde die Ermittlungsgruppe „Quartier“ eingerichtet.

Zudem wurde im Gebiet der Gewobag-Wohneinheiten Heerstraße-Nord in Staaken ab März über Nacht Sicherheitspersonal eingesetzt. Zudem war eine Videoüberwachung geplant.

