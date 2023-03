Feuerwehreinsatz in Berlin-Westend Rettungssanitäterin bei Brand von Krankentransporter auf A115 verletzt

Auf der A115 ist am Donnerstag ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr in Flammen aufgegangen. Dabei wurde eine Person verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Einsatzkräfte seien am frühen Nachmittag noch am Nachlöschen gewesen.

Demnach sei der Krankentransport auf der Überfahrt von der A100 auf den A115-Zubringer in Brand geraten. Zu diesem Zeitpunkt sei das Fahrzeug mit zwei Rettungssanitätern und einem Patienten besetzt gewesen. Eine Mitarbeiterin sei verletzt worden.

Warum der Wagen in Brand geriet, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zeugen hätten auch „explosionsartige Geräusche“ gehört, so die Sprecherin – „vielleicht platzende Reifen“. (cna)

