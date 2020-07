Der Autohersteller Audi, langjährige Hauptsponsor der Internationalen Filmfestspiele Berlinale, beendet seine Zusammenarbeit mit dem Festival. Das bestätigte Audi-Sprecherin Brigitte Urban am Dienstag gegenüber dem Tagesspiegel. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ über das Ende der Partnerschaft berichtet.

Seit sieben Jahren stiftete Audi als Sponsor Preise und stellte dem Festival jährlich rund 250 Fahrzeuge zur Verfügung, mit denen etwa Schauspieler bei den Premieren vorfuhren. "Wir richten unsere Marke laufend neu aus und überprüfen unsere Partnerschaften", sagte Audi-Sprecherin Urban. Dabei wolle man sich stärker als bisher mit den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Design profilieren.

Das passt für den Konzern offenbar besser zum grünen Technologiefestival "Greentech" oder der Gründerkonferenz "Bits & Pretzels", die Audi nun sponsort - weniger zur Berlinale. Wir groß das Loch ist, der Automobilbauer mit seinem Rückzug in die Finanzen der Berlinale reißt, dazu will sich das Unternehmen nicht äußern.

Der Konzern aus Ingolstadt ist nicht der erste Finanzier, der sich jüngst von der Berlinale abgewendet hat. Im vergangenen Jahr kehrten der Uhrenhersteller Glashütte und der Luxuswarenkonzern Tesiro dem Filmfest den Rücken.

Mit der RBB-Tochtergesellschaft RBB Media konnte die neue Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek im Winter einen durchaus würdigen Nachfolger präsentieren. Die Zusammenarbeit wurde zunächst für fünf Jahre besiegelt. Außerdem stiftet der RBB das Preisgeld für den 2017 ins Leben gerufenen Dokumentarfilmpreis.

Die Veranstalter der Berlinale waren am frühen Dienstagmorgen nicht für ein Statement zu erreichen. "Sponsoren definieren heute sehr genau, welche Ziele sie mit ihrem Engagement verfolgen", sagte Geschäftsführerin Rissenbeek vor einem Jahr im Interview zum Tagesspiegel. "Die Öffentlichkeit ist viel fragmentierter, es geht nicht mehr allein darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Darum ist es inzwischen eine komplexere Aufgabe, Sponsoren zu gewinnen."

In der Vergangenheit waren wechselnde Fuhrpark-Sponsoren bei der Berlinale durchaus üblich. So führen Prominente zwischen 2003 und 2009 in VWs vor, danach in BMWs und zuletzt eben in Audis. Der letzte Partner zeigte sich besonders engagiert, jedes Jahr lief in der Audi-Lounge direkt vor dem Berlinale-Palast ein großes Publikumsprogramm.

Die Corona-Pandemie dürfte die Suche nach einem Ersatz für Audi nun erschweren, da viele Firmen vorsichtiger haushalten. Als Hauptsponsoren bleiben der Berlinale das ZDF und der Kosmetikkonzern L'Oreal.