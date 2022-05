Berlin kann in diesem und dem kommenden Jahr mit einem klaren Plus an Steuereinnahmen rechnen. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung für das Land Berlin hervor, die die Finanzverwaltung am Freitag veröffentlichte. In diesem Jahr wird gegenüber der bisherigen Schätzung mit Mehreinnahmen von 541 Millionen Euro (insgesamt 26,7 Milliarden Euro) gerechnet, im kommenden Jahr sogar mit Mehreinnahmen von 789 Millionen Euro (insgesamt 27,5 Milliarden Euro).

Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) warnte am Freitag aber vor Überschwang. Er sagte: "Das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung ist etwas besser als die Vorhersage im November, und das deutet zumindest auf eine erfreuliche Tendenz. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen." Den Zuwächsen stünden erhebliche Belastungen und schwer abwägbare Risiken gegenüber.

Wesener warnt vor allem davor, dass die zuletzt stark gestiegene Inflation sowohl für einen Teil der rechnerischen Zugewinne verantwortlich sei, sie aber auf der Ausgabenseite auch wieder auffressen könnte. Wesener sagte: "Der Ukraine-Krieg, die Folgen der Pandemie und anhaltende Lieferketten-Probleme bleiben Risiken mit erheblichen Folgewirkungen für die öffentlichen Haushalte. Hinzu kommt die Inflation mit steigenden Preisen. Dadurch nimmt der Staat zwar auch mehr ein. Er hat aber höhere Ausgaben."

Hinzu würden erhebliche Mehrkosten für die Unterbringung und Integration der Ukraine-Flüchtlinge kommen. Dafür sind in diesem und dem kommenden Jahr rund 500 Millionen Euro im Landeshaushalt eingeplant. Auch die stark gestiegenen Energiekosten drücken auf die Stimmung des Finanzsenators: Das Beheizen öffentlicher Gebäude wird dadurch ebenfalls deutlich teurer.

So ist Weseners Appell Maß zu halten auch vor dem Hintergrund der zurzeit laufenden Haushaltsberatungen zu verstehen. Im Berliner Abgeordnetenhaus wird in diesen Tagen über den Haushaltsentwurf aus seinem Haus diskutiert - und die Parlamentarier haben noch allerlei Wünsche, für die bislang zu wenig Geld vorhanden ist.



Im kommenden Jahr wird ein Haushaltsplus von 299 Millionen Euro erwartet

Laut Finanzverwaltung ergibt sich auch nach Berücksichtigung der auf das Land Berlin zukommenden Mehrkosten ein Haushaltsplus von 211 Millionen Euro in diesem Jahr und 299 Millionen Euro im nächsten Jahr.

Doch auch an diesem Punkt bremst Berlins Finanzsenator: "Die höheren Steuereinnahmen bedeuten nicht automatisch, dass sich Berlin auch mehr leisten kann. Im zweiten Halbjahr dürften die Folgen von Krieg und Inflation noch stärker auf die Einnahmen der öffentlichen Hand durchschlagen."

Grundlage für die Berliner Steuerschätzung sind die Zahlen des Bundes. Nach dieser wird ein reales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,2 Prozent in diesem Jahr und 2,5 Prozent im Jahr 2023 erwartet. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr sogar 40,4 Milliarden Euro mehr einnehmen werden als noch im November erwartet.