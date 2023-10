Fine Dining und Parmesanknödel Das Berliner „Cookies Cream“ auf neuen Wegen

Wie haben Sie beide sich gefunden?

Nicholas Hahn: Wir kannten uns vorher nicht. Wir wurden uns vorgestellt, als ich auf der Suche war.

Heinz „Cookie“ Gindullis: Ich hatte einen Headhunter beauftragt und der hat mir dann mehrere Kandidaten vorgeschlagen, mit einigen habe ich mich getroffen. Nicholas hat den besten Eindruck gemacht.

Was haben Sie denn gesucht?

Heinz „Cookie“ Gindullis: Das „Cookies Cream“ gibt es seit 15 Jahren. Es ist ein sehr gut laufendes Restaurant. Das heißt, wir haben zwischen 350 und 500 Gäste die Woche und wir kochen auf einem sehr hohen Niveau. Und da sucht man natürlich jemanden, der Erfahrung im Fine-Dining-Bereich hat, der das Handwerk wirklich beherrscht und Interesse für das Vegetarische hat. Und das hat Nicholas alles mitgebracht. Wirklich überzeugt hat er uns dann natürlich mit dem Probeessen, das er für uns gekocht hat.

Herr Hahn, ist vegetarisch Kochen für Sie eine neue Erfahrung?

Nicholas Hahn: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, erst wirklich in die vegetarische und vegane Küche hineingewachsen. Ich habe im Vorfeld angefangen, mich ein bisschen mit Rezepten auseinanderzusetzen und überlegt, wie ich Gerichte zusammenstellen kann. Aber letztendlich bin ich ein praktischer Typ und brauche die Erfahrung, um mich weiterentwickeln zu können. Rein vegetarische Küche war etwas Neues für mich. Ich komme aus einer klassischen Küche, also mit Fisch und Fleisch. Natürlich habe ich mich in meiner ganzen Laufbahn auch mit vegetarischen Gerichten auseinandergesetzt, weil das Thema immer größer wird. Aber wirklich nur pflanzenbasiert zu kochen, das ist für mich eine ganz andere Herangehensweise.

Inwiefern?

Nicholas Hahn: Bei Gerichten mit Fleisch oder Fisch wird der ganze Teller dort herum gebaut, meist braucht man nur Kleinigkeiten, um den Hauptprotagonisten auf das Podest zu stellen. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich die Konsistenz oder das Geschmacksbild von Gemüse verändern kann, so dass es für die Gäste etwas Neues ist. Ich finde das super, ich muss noch kreativer und innovativer denken.

Heinz Gindullis, „Cookies“ und Nicholas Hahn © @pewpew.productions Vor fast 30 Jahren eröffnete der gebürtige Londoner Heinz Gindullis (rechts), den in Berlin jeder nur Cookie nennt, an der Auguststraße in Mitte seinen ersten illegalen Club. 2001 wurde sein legendäres „Cookies“ ganz offiziell an der Friedrichstraße, Ecke Unter den Linden heimisch. 2014 wurde es zum Restaurant „Crackers“ umgewandelt. Nebenan befindet sich seit 2007 das vegetarische Restaurant „Cookies Cream“, das seit 2018 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Im Juni 2023 wurde nach 15 gemeinsamen Jahren der Weggang von Küchenchef Stephan Hentschel bekannt gegeben. Nachfolger Nicholas Hahn stammt aus Stuttgart, er kochte in Berlin von 2010 bis 2015 als Sous Chef im „first floor“ und bis 2019 als Küchenchef im „Restaurant am Steinplatz“, wo er „Aufsteiger des Jahres 2018“ der Berliner Meisterköche wurde. Nach Stationen in Andernach und Lech am Arlberg ist er nun zurück in Berlin.

Sie sind vorher schon mal im „Cookies Cream“ gewesen?

Nicholas Hahn: Natürlich! Auch früher, als es den Club noch gab. Das war doch jedem in Berlin ein Begriff, jeder kannte das „Cookies“. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal Küchenchef im „Cookies Cream“ werde, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Und jetzt ist es doch so gekommen. Das macht mich richtig stolz. Der „Cookies“-Mythos, die Geschichte, ist auch Teil davon. Cookie lässt mir, angepasst an das Konzept, die Freiheit, alles so zu machen, wie ich möchte. Es ist mir sehr wichtig, dass ich mich selbst einbringen kann, dass ich nicht ein Konzept vorgegeben bekomme. Ich möchte mich weiterentwickeln und hier habe ich die Chance dazu.

Wird das „Cookies Cream“ ohne den ehemaligen Küchenchef Stephan Hentschel etwas ganz Neues sein?

Heinz „Cookie“ Gindullis: Das Sieben-Gang-Menü ist wirklich komplett neu und von Nicholas kreiert. Aber die Klassiker – Parmesanknödel und Onsenei – haben wir integriert, das kann weiterhin dazu bestellt werden. Wir haben Stammgäste, die kommen seit 15 Jahren, und die wollen wir nicht verlieren. Aber natürlich wollen wir auch etwas Neues machen. Und das heißt, dass sich mit einem neuen Küchenchef auch die Karte ändern wird. Der Geschmack wird sich ändern, das gesamte Umfeld wird sich ändern. Ich finde das gut, weil das eine Innovation ist. Und ich bin ja immer jemand, der Innovation braucht. Aber ich glaube, wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir wirklich sagen: Wow, das ist es. Aber der Start ist da und das ist schon wirklich geil. Ich freue mich auf die Entwicklung in den nächsten Jahren.

Wie wünschen Sie sich diese Entwicklung? Nach 15 Jahren Konstanz ist der neue Küchenchef ja wirklich eine Zäsur.

Heinz „Cookie“ Gindullis: Wir haben uns trotz der Konstanz immer weiterentwickelt, mit der Bar beispielsweise oder mit der alkoholfreien Begleitung. Wenn man 15 Jahre etwas macht, sind die Schienen ein bisschen eingefahren. Und ich finde, da muss man irgendwann einfach ausbrechen. Und deshalb wollte ich einen neuen Küchenchef, der das „Cookies Cream“ in einer neuen Form weiterbringt. Wir würden uns ultra freuen, wenn wir den Stern im April behalten. Aber auf der anderen Seite machen wir eben das, was wir für richtig halten. Gerade wird das Thema vegan immer wichtiger, weil wir inzwischen sehr viele vegane Gäste haben.

Wird das „Cookies Cream“ langfristig ein veganes Restaurant?

Heinz „Cookie“ Gindullis: Das ist eine gute Frage. Als ich vor 15 Jahren mit einem vegetarischen Fine-Dining-Restaurant angefangen habe, haben mich die Leute für verrückt erklärt. Meine Stammgäste sind einmal gekommen und dann nie wieder. Aber ich finde, man muss sich auch anschauen, was unsere Ernährung im Gesamtkontext für die Welt bedeutet. Wir testen neue Gerichte häufig in einer vegetarischen und einer veganen Version und stellen dann fest, dass das vegane Gericht genauso gut oder sogar noch besser schmeckt, weil man viel mehr Energie investiert hat. So ist es entstanden, dass wir mittlerweile viele vegane Gerichte haben. Aber zu diesem Zeitpunkt würde ich noch nicht auf 100 Prozent vegan gehen.