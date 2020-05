Einer der bislang größten Brände in Südbrandenburg in diesem Jahr ist bei Plessa (Elbe-Elster) ausgebrochen. Es brenne auf einer Fläche von 25 Hektar, sagte Schichtführer Steve Kroßmann von der Leitstelle Lausitz am Freitag.

Dutzende Feuerwehrleute seien mit etwa 22 Fahrzeugen vor Ort. Wegen des immer wieder aufkommenden Windes drohe sich das Feuer weiter auszudehnen.

Momentan würden ein Moorgebiet, ein angrenzendes Waldstück und ein Schilfgürtel brennen. Die Feuerwehr hat zur Eindämmung des Feuers seinen Angaben zufolge eine Art Schutzwall errichtet.

Ortschaften seien nicht in Gefahr, sagte Kroßmann. Es könne bei der Rauchentwicklung aber zu Geruchsbelästigungen kommen.

Der trockene Boden, Gras und Laub aus dem vergangenen Jahr sowie Wind erhöhten die Gefahr für Waldbrände, hatte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, betont. Die Trockenjahre 2018 und 2019 wirkten noch nach.

Brandenburg: Bei Hohenleipisch brennt der Wald im Loben-Moor Veit Rösler/dpa

[Was ist los in Brandenburg? Die Potsdamer Neuesten Nachrichten informieren Sie direkt aus der Landeshauptstadt. Mit dem neuen Newsletter Potsdam HEUTE sind Sie besonders nah dran. Hier geht's zur kostenlosen Bestellung.]

Mehr zum Thema Fast 100 Prozent weniger Regen In Brandenburg herrscht Wüstenklima

2019 brannte es 417 Mal auf Brandenburgs Waldflächen. Mehr als 13 000 Hektar Fläche standen in Flammen. 2018 hatte es 512 Mal auf insgesamt 1674 Hektar gebrannt. Brandenburg verfügt über rund 1,1 Millionen Hektar Wald. (dpa)