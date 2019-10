Fast jede vierte Schülerreise von Berliner Schulen fing 2018 am Flughafen an, genauer 404 Klassenfahrten von insgesamt 1773. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Bildung auf eine Parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion hervor, wie die „BZ“ am Freitag berichtete.

Demnach sind die beliebtesten Reiseziele Rom mit 41 Klassenfahrten (38 davon mit dem Flieger), Paris mit 34 und London mit 32 Klassenfahrten, davon je 30 per Flugzeug. Eine Klasse hat sich sogar für die Strecke Berlin-Prag für das Flugzeug entschieden. Auch Langstreckenflüge sind dabei. Sechs Mal flogen Berliner Schulklassen 2018 in die USA, fünf Mal nach Peking und zwei Mal nach Taiwan.

Besonders beliebt sind Flugreisen an Schulen in Mitte, dort wurden 47 von 183 Reisen per Flugzeug unternommen. Im Durchschnitt am seltensten flogen Schulklassen aus Lichtenberg. Dort nutzten die Schüler nur bei 27 von insgesamt 294 Klassenfahrten das Flugzeug. Aus den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau und Treptow-Köpenick liegen keine Daten vor. tsp