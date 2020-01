Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat sich in einer Stellungnahme zum Thema Akteneinsicht zur Genossenschaft „Diese e.G.“ geäußert und den Vorwurf der Aktenmanipulation „entschieden zurückgewiesen“.

„Die geäußerten Vorwürfe, das Bezirksamt hätte Akten verändert oder Bestandteile herausgenommen, treffen nicht zu“, heißt es in der Stellungnahme. „Es wurden keine Akten aus politischen Gründen zurückgehalten. Dies wird entschieden zurückgewiesen.“

In einer gemeinsamen vertraulichen Fraktionssitzung von Grünen, Linke und SPD am 13. Januar soll der Grüne Baustadtrat Florian Schmidt zugegeben haben, die Dokumente aus der Akte herausgenommen zu haben. Begründet habe er dies mit der Gefahr, dass die Inhalte von CDU und FDP „instrumentalisiert“ und „von einem Redakteur des Tagesspiegels zur politischen Agitation“ genutzt werden könnten.

In der Stellungnahme, die das Bezirksamt am Montagnachmittag verbreitet hat, entschuldigt sich auch Florian Schmidt selbst: „Meine Aussagen während einer internen Fraktionssitzung im Rahmen einer hitzigen Debatte waren misslich und unangebracht. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten entschuldigen“, schreibt Schmidt. „Das Akteneinsichtsrecht ist ein hohes Gut, dessen Schutz und Gewährung elementar für die demokratische Kontrolle staatlichen Handelns ist.“

Die CDU erwägt einen Untersuchungsausschuss

Die CDU in Berlin erwägt, einen Untersuchungsausschuss zur Genossenschaft „Diese eG“ zu fordern. Das teilten Landesverband und Fraktion am Montag mit. Der grüne Baustadtrat Florian Schmidt soll Akten zum Vorkaufsrecht der „Diese eG“ für Wohnungen in der Rigaer Straße nur unvollständig zur Verfügung gestellt haben, ohne das kenntlich zu machen, wie ihm die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg vorwirft.

In den Akten geht es um den Kauf von Wohnungen durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gemeinsam mit der Genossenschaft. Schmidt will das Vorkaufsrecht zugunsten der Genossenschaft durchsetzen. Nach seinen Angaben scheiterte das bei einem Gebäude in der Rigaer Straße.

CDU fordert Unterstützung von der Landesregierung bei der Aufklärung

"Die Vorwürfe rund um die dubiosen Immobiliengeschäfte des Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrats Florian Schmidt und die Genossenschaft 'Diese eG' lasten schwer", so Berlins CDU-Vorsitzender Kai Wegner und Fraktionschef Burkard Dregger.

"Akten im Bezirksamt wurden offenbar manipuliert, Anträge der CDU-Fraktion auf Einsicht in Unterlagen des Senats sind auch nach Wochen noch unbeantwortet", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Den Steuerzahlern drohe ein hoher Schaden. Deswegen müsse geklärt werden, wer im Senat an diesen Vorgängen beteiligt gewesen sei und was der Senat zu welcher Zeit darüber gewusst habe.

"Wenn unsere Forderungen und Bemühungen nicht umfassend von der Landesregierung unterstützt werden, sind weitere parlamentarische Schritte bis hin zu einem Untersuchungsausschuss nicht auszuschließen."

Die SPD-Fraktion in Friedrichshain-Kreuzberg hat Schmidt aufgefordert, alle Akten vorzulegen und eidesstattlich zu versichern, dass sie komplett seien. "Kommt er dem nicht bis 27. Januar 2020, 12 Uhr, nach, ist sein Rücktritt unvermeidlich", heißt es im dem Ultimatum.

Die Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg könnte der Öffentlichkeit und den Wählern gegenüber für Aufklärung sorgen. Und sie könnte erklären, was dran ist an den schweren, von der SPD erhobenen Vorwürfen gegen Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne).

Stattdessen erklärt die Führung der Linksfraktion in der BVV, vorerst nichts zu sagen. Immerhin stellt sich die Linksfraktion aber darauf ein, dass Schmidt ein Fall für die Justiz wird. Und sie hat einen Ratschlag für Schmidt.

Den Rücktrittsforderungen aus der SPD, die als kleinster Partner mit Grünen und Linken eine Zählgemeinschaft bildet, wollte sich Linksfraktionschef Oliver Nöll ausdrücklich nicht anschließen. „Die Linke unterstützt keine Rücktrittsforderungen oder Abwahlanträge gegen Florian Schmidt“, sagte Nöll dem Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint.

Die Linksfraktion wollte auch nichts zu den Äußerungen Schmidts bei einer gemeinsamen Fraktionssitzung mit SPD und Grüne am 13. Januar sagen. Bei dieser Sitzung soll Schmidt laut SPD die Manipulation von Akten zugegeben haben, die von Bezirksverordneten der SPD am 10. Januar eingesehen wurden.

CDU und FDP wollen Strafanzeige gegen Schmidt erstatten

Der Baustadtrat soll sein Vorgehen mit der möglichen Instrumentalisierung der Akteninhalte durch die Opposition und die mögliche Agitation durch den Tagesspiegel begründet haben. Das aber wäre ein Verstoß gegen die Rechte der Opposition, gegen seine Pflichten als Wahlbeamter und ein Angriff auf die Pressefreiheit. Hinzu kommen noch mögliche Straftaten wie Aktenfälschung. CDU und FDP wollen in dieser Woche Strafanzeige erstatten.

Doch zu diesen schweren Vorwürfen und möglichen Verstößen des Baustadtrats gegen geltendes Recht und demokratische Regeln schweigt die Linksfraktion. „Wir werden uns nicht zu Details aus Sitzungen äußern, die von allen Beteiligten als vertraulich vereinbart waren“, sagte Fraktionschef Nöll.

„Es wird nun absehbar eine juristische Klärung geben, der wir nicht vorgreifen wollen“, erklärte der Linksfraktionschef in der BVV. Spätestens bei der Prüfung des Falls durch die Staatsanwaltschaft und Gerichte müssten dann die Bezirksverordneten der Linken als Zeugen aussagen. Ob sie dann die Darstellung der SPD bestätigen, darüber lassen die Linken die Öffentlich vorerst im Unklaren.

[Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter: Aktuelles und Hintergründiges aus Kreuzberg und den anderen Berliner Bezirken lesen Sie in unseren Leute-Newslettern, die Sie hier kostenlos bestellen können: leute.tagesspiegel.de]

Die SPD dagegen wollte schon jetzt nicht mehr schweigen. Schmidt habe versucht, sie zu Komplizen „bei der Aushöhlung demokratischer und rechtsstaatlicher Kontrollrechte zu machen“, beklagten die Sozialdemokraten in einer Mitteilung von Freitagabend. Die SPD – Kreisparteiverband und Bezirksverordnete – wirft Schmidt vor, die Akten zum Vorkaufsrecht für die umstrittene Genossenschaft „Diese eG“ manipuliert zu haben.

Nachdem die SPD-Fraktion bei einer Akteneinsicht auf Ungereimtheiten in der Aktenführung stieß, stellte sie Schmidt bei einer gemeinsamen Fraktionssitzung mit Grünen und Linken zu Rede. Bei dieser Sitzung am 13. Januar soll Schmidt nach Darstellung der Sozialdemokraten die Manipulation der zur Einsicht vorgelegten Akten zugegeben haben.

Schmidt widerspricht dem Vorwurf der Aktenmanipulation

Der Baustadtrat soll die Aktenmanipulation damit begründet haben, dass Inhalte der Akten von der BVV-Opposition aus CDU und FDP instrumentalisiert sowie von einem Redakteur des Tagesspiegel zur politischen Agitation genutzt werden könnten. Die Grünen und Schmidt widersprachen dem Vorwurf der Aktenmanipulation.

Im Nachhinein erklärte der Stadtrat, dass zum Schutz öffentlicher Interessen und Belangen Dritter in einem laufenden Finanzierungsverfahren nicht alle Akten vorgelegt werden konnten.

Zu den von der SPD kritisierten Äußerungen Schmidts in interner Runde gab es vom Baustadtrat und den Grünen kein Wort. Linksfraktionschef Nöll hat, auch wenn er sonst nicht viel sagen wollte, zumindest noch eine Botschaft für den Baustadtrat hinterlassen: „An Florian Schmidt richten wir den Rat, seinen Transparenzversprechen nun Taten folgen zu lassen.“

Mehr zum Thema Vorwürfe gegen Grünen-Baustadtrat Schmidt Friedrichshain-Kreuzberg ist nicht in Sherwood Forest

Denn klar ist auch: Werden Bezirksverordneten bei Einsichtnahme Teile von Akten vorenthalten, muss das Bezirksamt die Gründe dafür schriftlich angeben. Doch das ist laut SPD nicht geschehen, als sie die Akten gelesen hat. (mit dpa)