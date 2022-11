Florida Eis in Magdeburg Der Landeschef begrüßt den Spandauer Eis-Boss persönlich

Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist… frostig. Nächste Woche packt eine Berliner Reisegruppe um „Florida Eis“-Chef Olaf Höhn die Kühltasche. Es geht um Millionen.

Mit Stracciatella und Schoko im Gepäck geht’s nach Magdeburg, wo die neue Eisfabrik laut „MDR“ für 25 Mio gebaut wird. Auf der Baustelle an der Autobahn A14 wird der Berliner Unternehmer vom dortigen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff, CDU, persönlich empfangen. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, dessen aktuelle Ausgabe es hier kostenlos und in voller Länge gibt: tagesspiegel.de/bezirke.

250 Jobs sollen in Magdeburg entstehen

Der Spandauer Eisboss greift in Sachsen-Anhalt Fördergelder ab (sechs Mio), schafft 250 Jobs und zitiert Immanuel Kant: „Wer auf dem Rücken anderer lebt, ist unverschämt.“ Damit meint er die Öko-Bilanz seiner Fabrik. „Es muss eine Pflicht werden, nur noch so produzieren zu dürfen, um keinen anderen zu belasten“, so Höhn. Deshalb wird in Magdeburg ein Windbaum stehen, der viel Energie liefert. Höhn hat die letzten Jahren sein Unternehmen ökologisch umgebaut.

Noch ein Spandauer ist übrigens vor Ort: RBB-Fernsehreporter Ulli Zelle aus Gatow wurde von Florida Eis für die Veranstaltung gebucht und moderiert ein „Symposium mit Politik und Wirtschaft“.

2015: Florida-Eis-Chef Olaf Höhn (l.) mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). © imago/Stefan Zeitz

Hier ein Foto von 2015, als nicht der Landeschef von Sachsen-Anhalt, sondern von Berlin zu Gast war: Höhn (links) mit dem Ex-Regierenden Michael Müller, SPD, in Staaken. Ausbaupläne auf dem einstigen Berliner Flugplatz hatten sich zerschlagen. Das Berliner Werk soll aber geöffnet bleiben.

1984: der Anfang „Ich bin USA-Fan, ich mag ,Miami Vice‘“, hat Olaf Höhn dem Tagesspiegel mal erzählt, „und deshalb sollte mein Café ,Miami Eis‘ heißen“. Pech. Den Namen gab’s schon, also fand Höhn einen anderen: „Florida Eis“. 1984 war das. Damals übernahm er das Café Annelie an der Klosterstraße und begann seine Erfolgsgeschichte.

Im Oktober hatte Florida überraschend seine Öko-Filiale in der „Ellipse“ am Rathaus Spandau für immer geschlossen und das mit „Corona und Personalmangel“ begründet. Auch die Mutterfiliale an der Klosterstraße ist bis Februar wegen Umbauarbeiten dicht, soll zum Frühling aber wieder geöffnet werden.

