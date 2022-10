Fluch mit Routen und Lärm am BER Gemeinde will „Hoffmann-Kurve“ abschaffen

Am neuen Willy-Brandt-Airport der Hauptstadtregion in Schönefeld wird mehr und mehr geflogen. Beschwerden über Fluglärm nehmen deshalb zu. Und prompt rücken die Flugrouten, die vor einigen Jahren als „Fluchrouten“ viele auf die Barrikaden trieben, wieder in den Fokus. An diesem Mittwoch steht nun auf der Tagesordnung der BER-Fluglärmkommission (FLK) in Schönefeld ein weitreichender Vorstoß, die Lärmbelastungen um den Flughafen der Hauptstadtregion grundlegend neu zu verteilen und so „Lärmpausen“ für BER-Anrainer zu schaffen - allerdings eben nicht für alle.

Auf einer Bahn nur Starts, auf der anderen nur Landungen

Die Beschlussvorlage wurde von der Stadt Mittenwalde eingebracht, die einen „entmischten unabhängigen Betrieb der Pisten des BER“ durchsetzen will. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) soll beauftragt werden, ein solches Betriebsverfahren zu erarbeiten.

Zum Hintergrund: Bislang werden die beiden Bahnen am Schönefelder BER-Airport unabhängig und parallel betrieben, aber gleichermaßen genutzt. Das heißt: Flugzeuge starten und landen auf beiden Bahnen, an manchen Tagen in Westrichtung, an anderen in Ostrichtung, was von den Windverhältnissen abhängt.

Der Vorstoß aus Mittenwalde für „BER DROps Verfahren“ sieht nun vor, stattdessen Starts und Landungen zu trennen, auf beide Bahnen aufzuteilen, nach dem Prinzip „Dedicated Runway Operations“ (Drops). Das wird an manchen Airports praktiziert, um Anwohner zeitweise zu entlasten. Am BER würde es dazu führen, so der Vorschlag, dass künftig in Betriebsrichtung West nur auf der Südbahn gelandet und nur von der Nordbahn gestartet, nach der halben Betriebszeit des Tages die Bahnen dann getauscht würden.

Christine Dorn, Vorsitzende Bürgerverein Berlin-Brandenburg

Drops-System würde Mittenwalde, aber auch Zeuthen entlasten

An Tagen mit Betriebsrichtung Ost würde dann wiederum auch von der Nordbahn gestartet und nur auf der Südbahn gelandet, wobei am Nachmittag die Bahnen dann ebenfalls getauscht würden. Ein Effekt wäre, dass Starts von der BER-Südbahn in Richtung Osten wegfielen - und damit auch weitgehend die nach scharf abknickende „Hoffmann-Kurve“.

Das würde Orte wie das weiter entfernte Mittenwalde, aber auch Zeuthen, Wildau oder Königs Wusterhausen entlasten. Das nach ihm benannte Lorber-Konzept hat Achim Lorber, ein Ingenieur für Flugsicherung aus Mittenwalde, erarbeitet, der die Stadt auch in der Fluglärmkommission vertritt.

Dort sind brandenburgische Gemeinden, Berliner Bezirke, aber auch Behörden, Flughafengesellschaft, Deutsche Flugsicherung und Airlines vertreten. Durch die fast vollständig getrennte Streckenführung werde „die Doppelbelastung der Anrainer durch Anflüge und Abflüge weitestgehend vermieden“, heißt es in seiner Präsentation. Die Anzahl von Fluglärm Betroffener um den BER werde vermindert, „es ergeben sich lokal und zeitlich unterschiedlich lärmfreie Phasen zusätzlich zur Nachtruhe.“

Bisher 32 294 laute Überflüge in Bohnsdorf, 182 in Mittenwalde pro Jahr

Das klingt plausibel. Doch das Lorber-Konzept hat einen Haken: Denn ausgerechnet die Menschen in Blankenfelde-Mahlow in den Wohngebieten unmittelbar an der Südbahn und in Berlin-Bohnsdorf an der Nordbahn, wo bereits jetzt der Fluglärm am größten ist, würden dann noch stärker belastet als jetzt. Deshalb warnt Christine Dorn, Vorsitzende des Bürgervereins Berlin-Brandenburgs (BVBB), der größten Bürgerinitiative um den BER, vor einem solchen Präzedenzfall, ja einem Paradigmenwechsel am austarierten Flugroutensystem am BER.

Nachts mehr Fluglärm Auch nachts wird es mit steigendem Flugbetrieb lauter um den Flughafen. Laut einer Antwort der Brandenburger Regierung auf eine parlamentarische Anfrage gab es im Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. August 2022 am BER in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr immerhin 9.747 Flugbewegungen. Das Gros sind 8960 Flüge des „gewerblichen Linien und Gelegenheitsverkehrs“, wohinter sich (zulässige) Starts und Landungen zwischen 22 Uhr und Mitternacht verbergen. Ein striktes Flugverbot für Passagierflüge gilt zwischen Mitternacht und 5:00 Uhr, wo nur Regierungs-, Post- oder etwa Krankenflüge stattfinden dürfen. Laut Regierung hat es in diesem Zeitraum zwei Not- /Ausweichlandungen, 114 Flugbewegungen für Ambulanz-/Rettungsflüge oder Vermessung, 163 Flugbewegungen für Staatsbesuche, Regierungsflüge sowie Militär- und Polizeiflüge, 370 Postflüge sowie 148 Überführungsflüge in der Nacht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gegeben. Wieviele Flüge es zwischen Mitternacht und 5 Uhr gab, geht aus der Antwort nicht hervor. Zumindest mussten demnach in diesem Zeitraum wegen der BER-Nachtflugregelungen keine verspäteten Passagierflüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden.

„Maßstab darf doch nicht gefühlter Fluglärm sein“, sagt Dorn und macht es konkret: Auf Grundlage der frei zugänglichen Daten des Fluglärmmesssystems Travis am BER kann Dorn nachweisen, dass mit dem bisherigen Betriebsmodell an der Messstation in der Waldstraße in Berlin-Bohnsdorf gleich hinter der BER-Nordbahn im vergangenen Jahr 32.294 Überflüge mit Lautstärken von mehr als 70 Dezibel gemessen worden - aber nur 182 solcher lauten Flüge an der Messstation im Mittenwalder Ortsteil Boddinsfelde im gleichen Zeitraum.

2011 war Lärmpausen-Konzept am BER verworfen worden

Das geht aus den Travis-Daten vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 hervor. Mit dem Lorber-Modell würde es noch lauter in Bohnsdorf, „Es kann doch nicht sein, dass sich von Fluglärm leicht Belästigte nun auch noch Erleichterungen auf Kosten der Schwerstbetroffenen verschaffen“, warnt Dorn. Das sei kein Nullsummenspiel, sondern „reine Flugrouten-Schieberei nach dem St. Florians-Prinzip“.

Dass es Verlierer geben würde, geht auch aus dem Papier selbst hervor, das diese Empfehlung gibt: „Zur Minderung der Nachteile an den Pistenenden Nordbahn/Ost und Südbahn/West kann der Wechsel der Bahnwidmung zeitlich verschoben werden“, heißt es darin. „Das bietet die Chance, die unterschiedlichen Beschallungsdauern einander anzugleichen.“ Für Dorn wäre es der „blanke Hohn“, wenn die Schwerstbelasteten von BER-Fluglärm zusätzlich belastet würden und „dies dann auch noch brüderlich untereinander aufteilen sollen“.

Welche Chancen der Mittenwalder Vorstoß in der Fluglärmkommission hat, ist offen. Es gab aber schon einmal einen Anlauf für ein solches Lärmpausen-Konzept an BER, das war 2011. Das Konzept war aber von der Deutschen Flugsicherung und den Verantwortlichen verworfen worden.

