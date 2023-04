Tagesspiegel Plus Flucht im Diplomatenauto, Wanzen im Bett und das erste Micky-Maus-Heft : Zeitzeugen erinnern sich an das Lager in Berlin-Marienfelde

Das Notaufnahmelager in Marienfelde mussten ab 1953 alle passieren, die aus der DDR nach West-Berlin flüchteten. Leserinnen und Leser erzählen ihre Erlebnisse.