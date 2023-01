Flucht ins Einkaufszentrum Mann hantiert in Berliner S-Bahn mit Waffe – Festnahme

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag in Berlin-Pankow festgenommen worden, nachdem er in einer S-Bahn mit einer Waffe hantiert hatte. Das bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage. Gegen 16.15 Uhr habe der Mann in der Bahn seine Waffe herausgeholt, woraufhin ein Zeuge einen Notruf absetzte. Die S-Bahn hielt daraufhin am S-Bahnhof Schönhauser Allee, wo alarmierte Einsatzkräfte bereits vor Ort waren, hieß es weiter.

Trotzdem konnte der Bewaffnete die S-Bahn verlassen und flüchtete anschließend ins Einkaufszentrum Schönhauser Allee Arcaden, wo er festgenommen wurde, sagte der Sprecher. Man habe bei dem Verdächtigen eine Schreckschusswaffe gefunden. Derzeit werde noch geprüft, ob ein Waffenschein vorliegt.

Zur Startseite