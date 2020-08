In Berlin-Fennpfuhl ist ein Autofahrer nachts mit einem gestohlenen Sportwagen vor der Polizei geflüchtet und die Treppen einer Fußgängerunterführung hinuntergestürzt. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ein Polizist, der im Objektschutz tätig ist, sei in der Nacht auf Samstag gegen 3.00 Uhr an der Kreuzung Herzbergstraße und Weißenseer Weg auf den Porsche aufmerksam geworden, weil er zu schnell in Richtung Möllendorfstraße unterwegs gewesen sei.

Der Polizist schaltete Blaulicht und Sirene ein und folgte dem Sportwagen. Der Flüchtige, der mit einem Beifahrer unterwegs war, soll dabei auf der Straße mehrfach stark abgebremst haben. Einen Auffahrunfall konnte der Polizist jedoch vermeiden.

Anschließend lieferte sich der Fahrer eine Verfolgungsjagd mit mindestens zwei Polizeiwagen, und soll dabei auf der Landsberger Allee in Richtung Stadtgrenze mehrere rote Ampeln missachtet haben. Die Beamten brachen die Verfolgung zunächst ab, als der Mann auf die Autobahn 10 in Richtung Dresden fuhr und dort weiter beschleunigte.

Mit der Hilfe eines Hubschraubers nahm die Polizei die Verfolgung wenig später wieder auf. Die wilde Fahrt endete, als der Sportwagen auf der Heinrich-Grüber-Straße von der Fahrbahn abkam und in die Fußgängerunterführung am S-Bahnhof Kaulsdorf stürzte.

Die Männer stiegen aus dem Wagen aus und flüchteten zu Fuß weiter. Polizeibeamte nahmen den 46-jährigen Beifahrer in der Nähe fest, der Fahrer entkam – obwohl die Polizei das Gebiet mit Polizeihubschrauber absuchte.

Das Auto war am 7. Juli in Wilmersdorf gestohlen gemeldet worden. Zu den Schäden am Wagen konnte die Polizei zunächst keine genauen Angaben machen. (mit dpa)