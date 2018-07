Der Streik bei Ryanair trifft auch Flugreisende in Berlin. In Berlin-Schönefeld wurden für die beiden Streiktage Mittwoch und Donnerstag sieben Verbindungen abgesagt, weitere könnten laut Flughafenbetreiber noch folgen. Die Flüge sollten zu Zielen in Spanien oder Portugal gehen. Auch an anderen Flughäfen wie Nürnberg, Hamburg, Bremen und Dortmund wurden einzelne Flüge gestrichen. Keine Flugabsagen gab es bislang in München, Stuttgart und Frankfurt.

Das irische Unternehmen hatte sich in der vergangenen Woche geweigert, eine komplette Liste der wegen des Streiks gestrichenen Flüge herauszugeben. Die betroffenen Kunden würden informiert, alle anderen könnten davon ausgehen, dass ihre Flüge stattfinden, hieß es. Ryanair hat für beide Tage in seinem Europanetz jeweils 300 Flüge abgesagt, rund zwölf Prozent des täglichen Angebots. (dpa)