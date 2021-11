Am Hauptstadtflughafen BER ist es am Freitag wieder zu Problemen gekommen. "Heute Mittag löste ein Brandmelder auf einer öffentlichen Toilette im Sicherheitsbereich aus", teilte Flughafensprecherin Sabine Deckwerth mit. Zur Sicherheit der Fluggäste sei daraufhin der Sicherheitsbereich geräumt worden.

Dabei "kam es auf dem Vorfeld zu einer Vermischung von ankommenden und abfliegenden Passagieren", erklärte die Sprecherin weiter. Die Bundespolizei habe entschieden, dass der Sicherheitsbereich "gecleant" wird - das beinhaltet eine Suche nach gefährlichen Gegenständen.

Alle Passagiere, auch die bereits kontrollierten, mussten demnach den Sicherheitsbereich verlassen und sich wieder neu vor den Sicherheitsschleusen anstellen. Dabei wurden offenbar Corona-Mindestabstände nicht eingehalten, wie Fotos der Situation belegen.

Erst gegen 14.45 Uhr wurden Deckwerth zufolge die Maßnahmen abgeschlossen und die Schleusen wieder geöffnet. Wie viele Flüge dadurch nicht abflogen, konnte die Sprecherin nicht genau sagen. Die ankommenden Maschinen hätten landen können. Passagiere berichten von langen Wartezeiten in den gelandeten Flugzeugen.

Trotz der chaotischen Situation und der erheblichen Verzögerungen sollten Fluggäste ihre geplanten Flüge am Nachmittag noch erreichen können, hieß es weiter. Ein Blick auf den Flugplan sollte weitere Unklarheiten beseitigen. Flüge, die laut Plan um 13 Uhr oder kurz darauf hätten starten sollen, waren auf dieser Anzeige auch zweieinhalb Stunden später immer noch am Boden.

Dem Tagesspiegel berichteten Augenzeugen von Ratlosigkeit, Durcheinander - und fehlenden Sitzmöglichkeiten im Terminal 1.

Brandmeldeanlage machte schon beim Bau Ärger

Der BER war nach 14 Jahren Bauzeit am 31. Oktober 2020 in Betrieb gegangen. Eigentlich war die Eröffnung neun Jahre vorher geplant gewesen, am 3. Juni 2012. Eine Serie von Pannen und Baupfusch führte jedoch zu immer neuen Verzögerungen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Dabei hatte die hochkomplexe Brandmeldeanlage, bei der die Signale von mehr als 30.000 Brandmeldern in mehrere Brandmeldezentralen geleitet werden, bis kurz vor Inbetriebnahme Probleme bereitet. Sie war eine der letzten Anlagen, die im Herbst vergangenen Jahres die Abnahme des TÜV Rheinland erhielten.

Im Sommer 2021 hatte es jedoch erneut Probleme mit der Brandmeldeanlage gegeben, weil sie bei hoher Sonneneinstrahlung unter bestimmten Winkeln Alarm schlug. Die neue Flughafenchefin Aletta von Massenbach hatte jedoch jüngst im Tagesspiegel-Interview versichert: "Das ist behoben." Auch Sprecherin Deckwerth geht nicht von einem Defekt aus. "In der Toilette gibt es keine Sonneneinstrahlung."