Der Flughafen Tegel soll in der Corona-Krise zeitweise vom Netz genommen werden. Nach Tagesspiegel-Informationen stimmte der Aufsichtsrat in einer Telefonkonferenz am Mittwochvormittag für eine temporäre Befreiung der Betriebspflicht bei der Luftauffahrtsbehörde. Diese Befreiung ist notwendig, um Tegel zu schließen.

Über die Entscheidung informierte Gerry Woop (Linke), Europa-Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, am Mittwochvormittag den Ausschuss für Europa, Bund und Medien des Abgeordnetenhauses in einer Telefonkonferenz. Woop ist selbst Mitglied des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft.

Endgültig beschlossen ist die Schließung des Flughafens aber noch nicht, dafür ist eine Entscheidung der Gesellschafter notwendig. Diese - bestehend aus Vertretern von Bund, Berlin und Brandenburg - tagen am Nachmittag. Es zeichnete sich ab, dass auch die Gesellschafterversammlung am Nachmittag der Entscheidung zustimmen könnte.

Im Aufsichtsrat gab es nur einige Enthaltungen, insbesondere die Vertreter des Bundes haben ihren Widerstand weitgehend aufgegeben. Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, stimmte nach Tagesspiegel-Informationen für die zeitweise Tegel-Schließung. Gerhard Schulz, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, enthielt sich.

Schulz soll Bedenken geäußert haben, weil zwischen den Bundesministerien Details zum Umzug der Flugbereitschaft der Bundesregierung von Tegel zum neuen fertigen Regierungsterminal in Schönefeld noch unklar seien. Bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung Mitte Mai soll dies nun geklärt sein.

Tegel kann frühestens im Juni geschlossen werden

Zudem halten Berlin und Brandenburg das Argument für vorgeschoben, da die Flugbereitschaft ohnehin bis 2029 in Tegel bleiben möchte. Daneben wird es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Luftfahrtbehörde den Antrag auf Freistellung Tegels von der Betriebspflicht bearbeitet hat. Absehbar könnte Tegel frühestens im Juni geschlossen werden.

Die Eigentümer Berlin, Brandenburg und Bund stecken in einem Dilemma. Sollten sie Tegel nicht schließen, müssten sie Verluste von sieben Millionen Euro pro Monate infolge des Zusammenbruchs des Flugverkehrs hinnehmen. Wenn sie dies hinnehmen würden, müssten sie sogleich Flughafenchef Lütke Daldrup von der Haftung für die Verluste freistellen. Oder die drei Gesellschafter müssten schnell massiv Geld in die Flughafengesellschaft pumpen.

Vorzeitige TXL-Schließung könnte auch endgültig sein

Wie der Tagesspiegel aus Kreisen der Flughafengesellschaft erfuhr, dürften die Gesellschafter, insbesondere die Vertreter des Bundes, aus diesem Grund nur schwerlich an der unternehmerischen Entscheidung des Aufsichtsrates vorbeikommen. Sollte die Gesellschafterversammlung gegen eine Tegel-Schließung sein, müsste sie ein aktives Veto gegen den Entschluss des Aufsichtsrates einlegen - mit den beschriebenen Folgen.

In der Flughafengesellschaft gibt es bereits Szenarien für den Fall, dass sich der internationale Luftverkehr in der Corona-Krise in den nächsten Monaten nicht erholt. Weil sich dann ein Rück-Umzug von Schönefeld nach Tegel nicht mehr lohnen würde, könnten die Airlines gleich in Schönefeld bleiben. Auch eine vorzeitige Eröffnung des neuen BER wird diskutiert. Erst am Dienstag hatte die Baubehörde des Landkreises Dahme-Spreewald die Freigabe für den BER erteilt. Damit hat Lütke Daldrup ein weiteres gewichtiges Argument, um eine vorzeitige Schließung von Tegel zu drängen.

Airlines hatten sich gegen Schließung ausgesprochen

Mit dem Votum stellt sich der Aufsichtsrat gegen den Willen der Fluggesellschaften. Diese hatten am Wochenende in einem Brief den Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft, Rainer Bretschneider, gefordert, die Pläne dürften „nicht weiter verfolgt werden“. Eine Schließung habe sozialpolitische Folgen, es drohe ein massiver Arbeitsplatzabbau. Zugleich warnten die Verbände, „welche politische Signalwirkung die Schließung des nach wie vor Hauptflughafens der Bundeshauptstadt erzeugen würde“.

Bereits am Vormittag hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller für eine zeitweise Schließung Tegels ausgesprochen. „Wir sehen praktisch weltweit, dass der Flugverkehr eingestellt ist, dass riesige Flughäfen in anderen Ländern geschlossen sind“, sagte er dem rbb-Sender 88,8. Es mache keinen Sinn, zwei Infrastrukturen aufrechtzuerhalten mit Tegel und dem alten Schönefelder Flughafen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass jetzt alles zu konzentrieren auf einen Standort.“

CDU und AfD enttäuscht

Die Berliner CDU äußerte sich enttäuscht über den Beschluss: "Die Erreichbarkeit Berlins auf dem Luftweg muss in jedem Fall sichergestellt sein", teilte Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU mit. Ähnlich äußerte sich die Berliner AfD: "Ohne Not wird in der Krise funktionierende Infrastruktur aufgegeben und womöglich eine entscheidende Weiche für die Zukunft in Richtung Abstellgleis geschwenkt", sagte Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Frank-Christian Hensel. Tegel werde gebraucht.

Zuletzt war der Flugverkehr im Zuge der Coronavirus-Pandemie dramatisch eingebrochen. Nach Angaben der Flughafen-Betreiber war das Fluggastaufkommen auf deutlich unter fünf Prozent des normalen Flugverkehrs gesunken.