Auch das neue BER-Terminal wird teurer, rund 50 Millionen Euro, mindestens: Dabei wollte die von Chefmanager Engelbert Lütke Daldrup geführte Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB) beim Zusatzterminal T2 (früherer Name: T1E) alles besser machen als am BER.

Trotzdem erhöhen sich nach Tagesspiegel-Informationen die mit 100 Millionen Euro kalkulierten Kosten für den ersten BER-Erweiterungsbau auf mindestens 150 Millionen Euro, nachdem sich – wie berichtet – auch die Fertigstellung um ein halbes Jahr auf den August 2020 verschiebt. Wenn am Freitag in Tegel der FBB-Aufsichtsrat zusammenkommt, werden diese Probleme – neben dem immer engeren Terminplan für die angekündigte BER-Eröffnung im Oktober 2020 – ein Thema sein.

Am Mittwoch hatte Lütke Daldrup zu einer Pressekonferenz nach Tegel geladen, um über das geplante Zusatzterminal T2 zu informieren. Er stellte den Fahrplan vor, präsentierte bunte Architektur–Simulationen. Es war ein Alles-läuft-Auftritt, der im Kontrast zu den Irritationen hinter den Kulissen stand. Das neue Terminal soll parallel zum Nordpier des BER errichtet werden, um darin sechs Millionen Passagiere von Billig-Airlines abfertigen zu können.

Es wird schon zum BER–Start dringend benötigt, da sonst in Schönefeld die Kapazitäten nicht reichen. Der BER selbst schafft anfangs nur 22 Millionen Fluggäste, kaum mehr als Tegel heute. Hinzu kommt der alte SXF–Airport mit 13 Millionen Passagieren, der bis 2025 in Betrieb bleiben soll. So könnten in Schönefeld 2020 rund 41 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Doch schon für 2018 erwarte man „34, 35 Millionen Fluggäste“, sagte Lütke Daldrup. Es wird alles eng.

Deshalb darf mit dem T2, das komplett ausgestattet ist, auch allein ohne den BER betrieben werden könnte, nichts schief gehen. „Wir erwarten, dass es im Oktober 2020 betriebsbereit sein wird“, sagte Lütke Daldrup. „Es ist ein zweckmäßiger Bau, keine Kathedrale des Verkehrs.“ Es handele sich „um gehobenen Industriebau“, 240 Meter lang, 40 Meter breit, 16 Meter hoch, zwei Etagen, normale Sprinkleranlage, keine Deckenverkleidungen, Entrauchung über Klappen durch das Dach, ein Vordach zum Unterstellen bei Regen. Damit sich kein Desaster wie am BER wiederholt, soll es ein Generalunternehmer bauen. „Wir kaufen ein schlüsselfertiges Gebäude“, sagte Lütke Daldrup.

Das Vergabeverfahren laufe, es gebe Interessenten, im Sommer, nach der warteten Baugenehmigung, sei der Zuschlag geplant. Man habe inzwischen Rückmeldungen der Bieter. Auf der Pressekonferenz deutete Lütke Daldrup nur an, dass 100 Millionen Euro dafür nicht reichen werden: „Der Markt ist angespannt. Die Preise entwickeln sich dynamisch“, sagte er: „Wir hoffen, möglichst nahe an unser Vergabeziel 100 Millionen Euro zu kommen.“ Und den BER selbst hätte Lütke Daldrup fast gar nicht erwähnt. Bleibt es beim Start Oktober 2020? Lütke Daldrup: „Wir liegen bei der BER-Inbetriebnahme gut im Plan.“ Das wäre, wenn es stimmt, eine Premiere.