In Berlin wird jetzt am neuen Hauptstadtflughafen so geflogen, als grenze der BER im Osten an ein gigantisches Bergmassiv, dem die Flugzeuge ausweichen müssen: Am 4. November wird die neue Südbahn eröffnet, und das bedeutet, dass die Piloten ab sofort bei Ostwindlage wenige Sekunden nach dem Abheben und noch über der Südbahn eine drastische Rechtskurve einleiten.

In Pilotenkreisen wird das Manöver mitunter auch als Stuntkurve, von Passagieren mit Flugangst als „Kotzkurve" bezeichnet. Zumindest werden sich viele Passagiere erschrecken und Herzklopfen oder schweißnasse Hände bekommen, wenn ein Start völlig anders verläuft als gewohnt und womöglich nichts angesagt wird.

Um Lärm über den im Osten an den Flughafen grenzenden Gemeinden zu vermeiden, müssen die Piloten sofort nach dem Abheben und schon ab 180 Meter Höhe - das ist halbe Fernsehturmhöhe - eine 145-Grad-Kurve einleiten. Die Flugzeuge werden dann, knapp nach dem Start und noch von Hand gesteuert, im gerade begonnenen Steigflug mit etwa 25 Grad Schräglage, recht dicht über der Erde und knapp vor der Autobahn, in die Kurve gehen.

Das wiederum freut die Einwohner der östlich des BER gelegenen Gemeinden wie Zeuthen und Wildau, weil die Maschinen sie nicht überfliegen, sondern vorher beidrehen, sie also von Fluglärm verschont werden.

Allerdings gibt es auch Flugexperten, die vermuten, dass die Turbinen dann im Verlauf der Kurve doch durch den Rückstoß und wegen der Streuung laut zu hören sein werden. Es wird sich bald zeigen: Nach der Windvorhersage für Schönefeld wird frühestens Freitagabend oder Sonnabendfrüh eine Ostwindwetterlage erwartet. Nach Westen, beim in der Region vornehmlich herrschenden Westwind, starten die Flugzeuge, wie im Flachland gewohnt, weiter erstmal minutenlang geradeaus, bis auf größerer Höhe ein erster Kurvenflug eingeleitet wird.

So wird die Hoffmankurve am neuen BER geflogen. Foto: Tagesspiegel/Rita Böttcher/Quelle: Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

Die Idee zu dem auf Deutschlands Großflughäfen recht einzigartigen Flugmanöver hatte der Privatpilot und Ruheständler Marcel Hoffmann aus Eichwalde, heute 70 Jahre alt: „Wenn die Maschine abgehoben hat, kann man die Sekunden zählen: 21, 22, 23 – und dann legt sich das Flugzeug teils noch über der Startbahn sanft rein in die Kurve", hatte er noch 2013 dem Tagesspiegel am BER erklärt.

Sieben Jahre später wurden nur minimale Details an der „Hoffmannkurve" geändert, also die Routen länger gezogen, nicht aber die Kurve abgemildert. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hatte bei der Flugroutenfestlegung Bedenken angemeldet, weil eine Kurve so rasch nach dem Start "die Sicherheit ohne Not reduziert".

Bundesaufsichtsamt bezeichnete Kurve als anspruchsvoll

In der „kritischen Startphase“ wollten sich Flugkapitäne lieber allein auf den Steigflug konzentrieren. Zusätzlich eine - auch laut Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) - anspruchsvolle Kurve per Hand zu fliegen, erhöhe die Komplexität im Cockpit, was in einem Notfall - Triebwerksprobleme, Vogelschlag, technische Fehler - zum Problem werden könnte. Kurven seien generell fehleranfälliger und das Sicherheitspolster werde dünner, wird auch heute wieder in Pilotenkreisen diskutiert.

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wollte die Flugroute nochmal gesondert prüfen. Die sogenannte Hoffmannkurve war anfangs lediglich per Flugsimulation theoretisch getestet und zur Lärmbelastung geprüft worden - nicht auf Sicherheit. Laut Piloten werde nur der Regelfall geprüft, nicht Ausnahmesituationen.

Laut BAF-Auskunft ist die Flugroute indes absolut sicher und entspricht allen aktuellen Luftfahrtvorschriften. Zudem werde sie nach der BER-Öffnung nun lange in der Praxis geprüft. Klagen gegen die Route hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg abschlägig beschieden.

Piloten dürfen alternativen Geradeausflug wählen

Wenn das Flugzeug größer sei als eine Mittelstreckenmaschine oder ein Pilot lieber anders starten wolle, können Flugkapitäne zudem beim Tower die Erlaubnis für einen Geradeausstart erbitten, bei dem das Abdrehen dann weit später und in großer Höhe geschieht. Flugkapitäne seien verantwortliche Menschen mit hohem Selbstbewusstsein, und Sicherheit stehe immer an erster Stelle, so die BAF-Experten.

Mehr zum Thema Sicherheitsdebatte um die Hoffmannkurve Bundesamt will BER-Flugroute besonders prüfen

Nach Tagesspiegel-Informationen müssen laut BAF-Flugrouten-Experte Wolfgang Ruths Piloten bei der Ausführung der Hoffmannkurve auch noch den „Steiggradienten“ miteinbeziehen: Trotz der Kurve mit geringerer Steigung müssen sie im Kreuzungsbereich südlich von Schönefeld dann höher als anfliegende Maschinen in der Luft sein. Beim BER starten und landen Flugzeuge auf beiden Bahnen sowohl von und nach Norden sowie von und nach Süden, auch dies sei in Deutschland auf Verkehrsflughäfen eher selten.