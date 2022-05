Ende vergangenen Jahres hatten sich Berlins Koalitionsparteien auf eine Novelle des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes verständigt: Ihr Ziel, Berlin soll bis 2045 klimaneutral werden. Für die neue Landesregierung geht es nun um die konkreten Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels. Sie will und muss Industrie und Wirtschaft zum Mitmachen gewinnen - als Energieerzeuger und Energieverbraucher.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Wirtschaftssanktionen haben den Handlungsdruck auf alle Beteiligten noch einmal zusätzlich deutlich erhöht: Nun wird klar, dass Russland - anders als im Kalten Krieg der 1950er bis 1990er-Jahre - kein verlässlicher Energielieferant mehr ist. Wegen dieser Erkenntnis wird Berlins Plan für mehr Klimaschutz zu einem Plan für Versorgungssicherheit in turbulenten Zeiten.

Im Rahmen der "Berliner Energietage", einer mehrtägigen Konferenz, die sich seit der Gründung 1999 zu einem der bundesweit wichtigen Foren rund um die Energiewende entwickelt hat, hat der Tagesspiegel wichtige Akteure zu einer Live-Diskussion ins Verlagshaus am Anhalter Bahnhof geladen. Sie können der Debatte beim "Forum Urbane Infrastrukturen" ab Dienstag 3. Mai 2022, um 12 Uhr, live folgen und auch im Chat Fragen einreichen.

Nach kurzen Impulsvorträgen und einer Vorstellung der konkreten Senatspläne von Wirtschafts- und Energiesenator Stephan Schwarz (parteilos) diskutieren auf dem Podium:

Daniel-Jan Girl, IT-Unternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer Berlin.

Snezana Michaelis, Bauingenieurin und Mitglied des Vorstandes, Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin.

Andreas Kuhlmann, Physiker und Vorsitzender der Geschäftsführung, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena).

Tanja Wielgoß, Vorstandschefin der Vattenfall Wärme Berlin AG, die in der Hauptstadt mehrere Kraftwerke und ein Fernwärmenetz betreibt.

Die Türme des Heizkraftwerkes Lichterfelde am Teltowkanal. Die Anlage der Vattenfall Wärme Berlin AG ist maßgeblich für die... Foto: Paul Zinken/dpa

Die Moderation übernimmt Kevin Peter Hoffmann, Leiter der Tagesspiegel Abteilung Wirtschaft Berlin-Brandenburg. Er wird nach Plänen fragen für den Fall, dass Berlin von der Versorgung mit Energierohstoffen abgeschnitten wird. Und nach Plänen für die Energie- und Wärmewende. Wie kann sie konkret gelingen?

Der Verlag Der Tagesspiegel schafft mit dem Forum Urbane Infrastrukturen 2022 eine neutrale Diskussionsplattform. Die Auswahl der Fragen erfolgt ausschließlich nach journalistischen Kriterien. Das Format wird zugleich finanziell unterstützt von der Vattenfall Wärme Berlin AG.