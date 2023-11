Foto-Fahndung der Berliner Polizei Wertvolle Porzellan-Vase aus KPM-Store gestohlen

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Berliner Polizei um Mithilfe: Es geht um die Identifizierung von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Eine Frau und ein Mann stehen im Verdacht, eine wertvolle Vase gestohlen zu haben. Die Tat geschah am Montag, 3. April 2023, zwischen 15 und 15.30 Uhr im KPM-Store an der Wegelystraße in Charlottenburg.

Die sogenannte Redensche Kratervase der Königlichen Porzellan-Manufaktur ist rund 33 Zentimeter hoch, besteht aus marmoriertem Porzellan und hat einen Verkaufswert von 9500 Euro.

Eine sogenannte Redensche Kratervase von KPM. © Polizei Berlin

Die Ermittler der Kripo fragen: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen? Wer hat das Duo vor, während oder nach der Tat gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das LKA unter der Telefonnummer 030-4664944410 und per E-Mail unter LKA444@polizei.berlin.de entgegen. Auch die Internetwache und jede Polizeidienststelle stehen dafür zur Verfügung.