Bei der Anreise zum Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin im April ist ein 32-Jähriger mit einer Flasche schwer im Gesicht verletzt worden. Nun sucht die Polizei mithilfe eines Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Mittwoch mitteilte, hatte der Gesuchte am 9. April gegen 16.30 Uhr am Westkreuz eine Bierflasche durch die geöffnete Tür einer S-Bahn der Linie S5 geworfen. Der Zug sei mit Fans des 1. FC Union Berlin voll besetzt gewesen.

Die Glasflasche traf den 32-Jährigen im Gesicht. Dabei zersplitterte laut Polizei die Brille des Mannes. Er erlitt eine schwere Augenverletzung. Der Geschädigte musste anschließend stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Zeugen, die den Mann auf dem Foto erkennen oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030-206229360 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800-6888000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden. (Tsp)