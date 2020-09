Geteilte Stadt, getrennte Wege: In den 19 Jahren zwischen Mauerbau und Wendejahrzehnt driftete die Stadt weit auseinander. Im Westen rechnete die 68er-Bewegung mit ihrer Elterngeneration ab. Freaks, Aussteiger und Hausbesetzer zogen in verfallene Altbauten. Wehrverweigerer aus dem ganzen Bundesgebiet suchten Zuflucht vor den Feldjägern der Bundeswehr.

Ganz anders im Ostteil: Den Betonköpfen im Politbüro konnte nur bange werden angesichts der auch auf den Straßen ausgetragenen Umbrüche im anderen Teil der Stadt. Aufbegehren gegen den Staat und seine Autoritäten sollte hinter der Mauer schon im Keim erstickt werden. Also wurden auch die Kleinsten im Alltag von einer strikten Militarisierung erfasst.

Kindersoldaten des Sozialismus

Nach außen hin inszenierte sich die DDR ganz als Friedensstaat, "Nie wieder Krieg" und "Schwerter zu Pflugscharen". Im Alltag sollten die Kitakinder Soldat spielen, wurde Wehrunterricht samt Schießübungen Schulfach. Und tatsächlich, bei einer Parade am 2. Juni 1979 fuhren Kindersoldaten auf Minipanzern durch die Stadt. Originalgetreue Nachbauten sowjetischer Kampfpanzer, mit Trabimotoren, Ketten und Attrappen von Granatwerfern.

"Wir schützen unser sozialistisches Vaterland", das war der Anspruch der Pionierpanzerbrigade aus Bad Schmiedeberg, die in Berlin über die Karl-Marx-Allee rasselte. So ein wenig erinnert das an den Drill von Kindern in Nordkorea.

Die Elterngeneration fuhr derweil das echte schwere Gerät auf. Der Boden bebte, als die Raketenwerfer in stinkenden Abgaswolken vorbeifuhren.

Foto: Sven Simon/Imago

Was mag in den Kinderköpfen vorgegangen sein, die am Rande der Paraden auf den Schultern ihrer Eltern zuschauten? Falls die staatliche Erziehung in Kitas und Schulen funktioniert hat, dann wohl nur eines: "Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee!" Das war für junge Männer ohnehin legal nicht zu vermeiden, ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung gab es nicht.

Foto: Werner Schulze/Imago

Am 7. Oktober 1979 sollte die Parade dem 30. Jahrestag der DDR den feierlichen Rahmen geben.

"Wir sind stolz auf unsere Republik", hat der Junge 1979 mit Kreide aufs Pflaster geschrieben. Natürlich gehören auch die Panzer mit ins Bild.

Foto: Sven Simon/Imago

Auf jenen Feierlichkeiten kam es auch zum legendären Bruderkuss zwischen Erich Honecker und Leonid Breschnew, den Dmitri Wrubel nach der Wende an der East Side Gallery verewigen sollte.

Foto: Imago

"Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überwinden", schrieb der Künstler auf das Gemälde.

Foto: Alberto Fanego/dpa

An das ständige Abfeiern von Waffen waren die Ost-Berliner gewöhnt. Am 3. Oktober 1969 wurde mal ein ziviles Phallussymbol eingeweiht: Der Fernsehturm ist noch heute Deutschlands höchstes Gebäude. Vier Tage später wurde er zum 20. Jahrestag des Arbeiter- und Bauernstaates stolz präsentiert. Hier marschierte eine Kampfgruppe vorbei.

Foto: Werner Schulze/Imago

Das Waffenrasseln im Kalten Krieg beschränkte sich nicht auf den Osten der Stadt. Auf der anderen Seite der Mauer fuhren die Westmächte ihre Kriegsmaschinen jährlich am 17. Juni über die gleichnamige Straße.

Die DDR ließ beim Paradieren keine Gelegenheit aus. Staatsbesuche, Festivals, Parteitage, Jubiläen. Ein Anlass für den nächsten Aufmarsch war schnell gefunden. Die geeigneten Plätze und Ehrentribünen zum Bejubeln der Staatsführung hatte die DDR ins Stadtbild gefräst. Als wenig kasernenhoftauglich erwies sich allerdings die Fläche vor dem Palast der Republik. Dort waren die tonnenschweren Panzer eine Gefahr für die Glasfassade. Dann lieber in die breite Karl-Marx-Allee.

Ein Blick durch die Fensterrahmen des zukünftigen Cafés auf den sozialistischen Wohnungsbau unten: Die Plattenbauten zwischen Karl-Marx-Allee und Alexanderstraße.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-G0806-0007-001 / Sturm, Horst / CC-BY-SA 3.0

Die Große Frankfurter Straße wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erst zur Stalin-, dann zur Karl-Marx-Allee. Bis in die späten sechziger Jahre hinein verschwanden nördlich und südlich der Allee die Reste der alten Viertel für schmucklose Betonblöcke.

Foto: Gerhard Leber/Imago

Weiter geht's im Stechschritt zur Neuen Wache, wo sich die Soldaten bei der Wachablösung fotografieren ließen.

Foto: Werner Schulze/Imago

Ein "Pressefest" im Volkspark Friedrichshain. Zu Gast war die Nationale Volksarmee.

Foto: foundin_a_attic (CC: BY 2.0) foundin_a_attic

Der ganz normale Wahnsinn im Oktober 1962: Die Volksarmee entdeckte einen Fluchttunnel, buddelte ihn auf und warf Tränengasgranaten runter.

Foto: Mauritius Images

Diese Männer waren Trucker aus West-Berlin, die am 12. Dezember 1970 vom Roten Kreuz und der Berliner Polizei versorgt wurden. Grund: Sie mussten 14 Stunden an der Grenze warten, ehe sie auf den Transit nach Westdeutschland gelassen wurden.

Foto: Mauritius Images

Und hier ist zu erkennen, weshalb der Transitverkehr öfter unterbrochen wurde: Der Arbeiter- und Bauernstaat fuhr seine Panzer auf den Autobahnen spazieren.

Foto: mauritius Images

1970 wurde der Kampf um Berlin zu einem sowjetischen Monumentalfilm. Die Dreharbeiten hier fanden vermutlich am Gleis der U2 am Alexanderplatz statt.

Foto: Imago

Straßenumbenennung mit der Volksarmee. Die Tilsiterstraße in Friedrichshain erhielt 1969 den Namen Richard Sorges, der als Spion im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion vor dem Überfall der Deutschen warnte.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-H1106-0025-001 / CC-BY-SA 3.0

12. Dezember 1965. Die Mauer zerstörte gemeinsame Lebenswege. Seit 1963 gab es eine eingeschränkte Passierscheinregelung, durch die einige West-Berliner während der Weihnachtsferien den Ostteil der Stadt besuchen durften. Hier staute sich der Verkehr vor dem Grenzübergang an der Invalidenstraße.

Foto: Imago

Wiedersehen nach 28 Monaten der Trennung in Ost-Berlin, Dezember 1963.

Foto: Mauritius Images

Subotnik mit Soldaten im Salvador-Allende-Viertel in Köpenick, 1977. Bei den samstäglichen Arbeitseinsätzen hofften Bürger "Pluspunkte" zu sammeln für vorbildliches sozialistisches Verhalten.

Foto: Werner Schulze/Imago

"Deine Tat für deine Hauptstadt" An dem Stahlgerüst links wurden Helden der Arbeit gewürdigt. Sechziger Jahre an der Karl-Marx-Allee.

Foto: foundin_a_attic (CC: BY 2.0) foundin_a_attic

"For eyes only" war die Antwort der DDR auf James Bond. In dem Agententhriller von 1963 geht es um Weltkriegspläne der Nato und die Rettung des Weltfriedens. Der Held und Doppelagent flieht mit einer Menge Geheimnisse in den Osten.

Foto: foundin_a_attic (CC: BY 2.0) foundin_a_attic

29. Juli 1973. Im Stadion der Weltjugend starteten die "X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten". Heute steht an der Chausseestraße in Mitte die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes.

Foto: Sven Simon/Imago

Fröhliche Jugendliche auf der Karl-Marx-Allee. So präsentierte sich die DDR während der Festspiele.

2. August 1973. Am Tag nach dem Tod Walter Ulbrichts posierten Jugendliche mit dem Parteiorgan. Das Neue Deutschland widmete dem von Erich Honecker gestürzten Parteichef die Titelseite.

Foto: Sven Simon/Imago

19. Mai 1978. Im Plattenbaugebiet der Großsiedlung Marzahn wurde der erste Kindergarten eröffnet. Nur 15 Jahre hatte es gedauert, bis in Marzahn und Hellersdorf die größte Plattenbausiedlung Europas entstanden war.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-T0519-0006 / CC-BY-SA 3.0

August 1978. Auf dem Sommerfest von "Treptows Ruh" wurde eifrig gekegelt. Die Kleingartenanlage gibt es heute noch.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-T0820-0002 / CC-BY-SA 3.0

Südfrüchte? Rare Elektrogeräte? Gerhard Leber fotografierte diese Menschenschlange an der Marienstraße in Mitte, 1976.

Foto: Gerhard Leber/Imago

Vielleicht war ja dieser Kofferplattenspieler aus heimischer Produktion dort zu haben, hier auf einer Werbeaufnahme des Jahres 1978.

Foto: Frank Sorge/Imago

Juni 1972. Fidel Castro ließ sich den "sozialistischen Schutzwall" zeigen.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-L0614-040 / CC-BY-SA 3.0

Winter in einem Berliner Altbauquartier der Siebziger. Die Schornsteinfeger hatten viel zu tun.

Foto: Werner Schulze/Imago

Im Juli 1979 startete diese Dampflok der Deutschen Reichsbahn am Bahnhof Lichtenberg nach Gdynia bei Danzig. Im Osten dauerte der Umstieg auf Diesel- und Elektroloks lange.

Foto: Bart van 't Grunewold (CC: BY-SA 2.0)

In diesem Kasten zwischen Alexanderplatz und Rotem Rathaus sollte 1971 die Luftqualität gemessen werden. Die Daten blieben unter Verschluss, Smogalarm wurde nicht gegeben. Offiziell hieß es, die Verunreinigung sei als "mäßig" zu bezeichnen, "gemessen an anderen Großstädten des In- und Auslands".

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-K1016-0007 / CC-BY-SA 3.0

Kinderplansche zwischen den Hochhäusern der Karl-Marx-Allee, 1973.

Thälmannpioniere aus Prenzlauer Berg auf dem Weg zur Altstoffstelle, 1978.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-N1011-011 / Reiche, Hartmut / CC-BY-SA 3.0

"Schrott ist wertvoll". Diese Kinder verdienten sich 1974 ein Taschengeld, indem sie Flaschen zu einem Sammelwagen brachten. Ort ist die Berolinastraße in Mitte.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-T1201-0019 / Kaufhold, Reinhard / CC-BY-SA

Das Café Moskau sollte den neuen Arbeiterpalästen an der Karl-Marx-Allee einen weltläufigen Glanzpunkt verleihen. Der Sputnik auf dem Dach war ein Geschenk des sowjetischen Botschafters zur Eröffnung im Jahr 1964.

Foto: Ekkehard Kolodziej

Kaufhausruine. So sah das spätere Kunsthaus Tacheles an der Oranienburger Straße 1976 aus. Während die DDR Großwohnsiedlungen im Plattenbau vorantrieb, ließ sie Altbauquartiere verfallen.

Foto: Gerhard Leber/Imago

Verfallene Häuser im Jahr 1970. Die Aufnahme könnte am Kupfergraben oder Spreekanal entstanden sein.

Foto: Ekkehard Kolodziej

Am Alexanderplatz wurde 1970 noch an dem HO-Centrum-Warenhaus gebaut.

Foto: Foto: Ekkehard Kolodziej

Hinter der Friedrichwerderschen Kirche, 1968

Foto: Foto: Ekkehard Kolodziej

Friedrichstraße 1970

Foto: Ekkehard Kolodziej

Endstation am Hackeschen Markt, 1976

Foto: Gerhard Leber/Imago

Winter 1970 an der Oder- Ecke Dossestraße in Friedrichshain.

Foto: Gerhard Leber/Imago

Das DDR-Außenministerium stand neben der Friedrichwerderschen Kirche am Schinkelplatz, der damals Marx-Engels-Platz hieß.

Foto: Ekkehard Kolodziej

