Die Tiere in Zoo und Tierpark haben die Silvesternacht gut überstanden. Das erklärte eine Sprecherin des Zoos am Donnerstagmorgen. Im Laufe des Tages will die Zoo-Leitung zu dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo Stellung nehmen. Dabei geht es um die Frage, ob ein ähnliches Unglück auch in Berlin möglich ist. In Krefeld gibt es Hinweise, dass sogenannte Himmelslaternen den Brand ausgelöst haben könnten.

Zoo und Tiergarten gehören nicht zu den Böller-Verbotszonen, die in der Silvesternacht eingerichtet wurden. Pyrotechnik und vor allem laute Knallkörper sind allerdings eine erhebliche Belastung für viele Zootiere. „Antilopen und Giraffen zucken bei besonders lauten Böllern auch schon mal zusammen“, erklärte der Zoo.

„Die Beobachtungen der letzten Jahre haben zwar gezeigt, dass die meisten Tiere die Nacht trotz allem relativ ruhig verbringen, die Belastung durch Lautstärke und Feinstaub ist jedoch außerordentlich hoch. Glücklicherweise wohnen einige Tierpfleger und Tierärzte direkt im Zoo, sodass sie jederzeit bei ihren Schützlingen vorbeischauen können.“

In Zoo und Tierpark sei es zum Jahreswechsel bisher noch nie zu ernsthaften Zwischenfällen gekommen.