Ein 42-Jähriger hat am Dienstagnachmittag eine Santander-Bankfiliale in Friedrichshain überfallen. Die Polizei bestätigte die Adresse der Bank in der Frankfurter Allee 70. Der Maskierte soll die Bankmitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Ob es Verletzte gegeben hat, war am Dienstagabend noch nicht bekannt.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, ist der Mann mit der Beute auf einem Fahrrad geflüchtet, dabei sei er von Zeugen verfolgt worden. Diese alarmierten auch die Polizei.

In der Neuköllner Weserstraße wurde der Räuber schließlich von der Polizei gestoppt. Bei der Festnahme konnten die Beamten auch den vollen Geldbetrag sicherstellen, den der Mann erbeutet hatte. Es soll sich um mehrere tausend Euro handeln, genaueres wollte die Polizei am Dienstagabend noch nicht mitteilen.

In der Bankfiliale soll er einen verdächtig aussehenden Rucksack in der liegen gelassen haben, der nun von Spezialkräften untersucht werde. Die Polizei geht davon aus, dass die Arbeiten noch am späten Abend beendet werden können.

Sollte sich eine Bombe im Rucksack befinden, müsse sie jedoch entschärft werden. Zwischen der Möllendorffstraße und der Silvio-Meier-Straße ist die Frankfurter Allee aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt nun in dem Fall. Die Ermittler werten Videomaterial aus und überprüfen, welche Gegenstände der Verdächtige berührt hat. Außerdem wird er im Laufe der Nacht noch vernommen. (Tsp)