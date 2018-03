Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte in Gesprächen mit Parteifreunden zwei Berliner Frauen als potenzielle Kabinettsmitglieder genannt: Eva Högl und Franziska Giffey. Högl war Spitzenkandidatin der Berliner SPD bei der Bundestagswahl.

Auf sie wäre wohl auch die Wahl gefallen, wenn nicht ostdeutsche Sozialdemokraten gefordert hätten, dass eine Ministerin mit ostdeutscher Herkunft an den Kabinettstisch muss. Müller, Berliner SPD-Landeschef und wie Högl Mitglied im Parteivorstand, sei dann „umgeschwenkt“ und habe sich für Giffey stark gemacht, hieß es aus SPD-Kreisen.

Giffey wird nun Familienministerin, Högl bleibt im Bundestag SPD-Fraktionsvize. Sie hat dem Vernehmen nach ein Angebot abgelehnt, in eine ministerielle Leitungsebene zu wechseln.

"Stets klare Haltung"

Müller betonte, Giffey werde „mit ihrer stets klaren Haltung“ eine große Bereicherung für die Bundesregierung sein. Wer die Lücke, die Giffey im Neuköllner Rathaus hinterlässt, füllen soll, ist weiter unklar. Der Kreisverband war von ihrer Nominierung für das Bundeskabinett „kalt erwischt“ worden, hieß es. Die SPD Neukölln muss sich auch Gedanken machen, wer Giffey als Kreisvorsitzende folgen soll.

„Ich weiß nicht, ob ein Regierungsamt schwieriger und herausfordernder ist als der Bezirk Neukölln“, sagte der kommissarische SPD-Parteichef Olaf Scholz am Freitagmorgen bei der Verkündung der Ministerriege. Ein „großes Testfeld“ für zu bewältigende Aufgaben und Herausforderungen sei Neukölln allemal.

Martin Hikel möglicher Nachfolger

Dieses „Testfeld“ Neukölln steht nun vor noch größeren Herausforderungen: Am Freitagnachmittag beriet der Kreisverband über Giffeys Nachfolge. Als möglicher Kandidat wird der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Hikel genannt. Er lehnte einen Kommentar dazu ab. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu steht für das Amt nicht zur Verfügung.

Lobende Worte fand er über seine Parteifreundin. Deutschland bekomme mit Giffey eine Familienministerin, „die verstanden hat, dass die Einwanderungsgesellschaft nur mit einem starken Staat funktioniert“. Giffey selbst hatte betont, wie wichtig die Bundespolitik auch für die Neuköllner Ebene sei.

Sie gilt als Vertreterin des eher konservativen, harten Kurses ihres Amtsvorgängers Heinz Buschkowsky. Dadurch ist sie für den linken Flügel der Berliner SPD schwer tragbar. Kritiker sprechen von einem „Rechtsruck“ des Bundeskabinetts.

Einen gegenteiligen Effekt könnte ihre Berufung ins Bundeskabinett in Neukölln haben: Zwar galt Franziska Giffey auch hier als Hardlinerin, wirkte aber gleichzeitig wie eine Art Klammer, auf die der rechte und der linke Flügel der SPD sich einigen konnten. Mit ihrem Wechsel in die Bundespolitik wird nun, einen Monat vor der Wahl des neuen Kreisvorstandes, der Flügelkampf in der Neuköllner Fraktion befeuert.