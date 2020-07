Nach einem brutalen Angriff in der S-Bahnlinie 75 in Alt-Hohenschönhausen hat die Polizei mithilfe von Zeugenhinweisen einen 22-Jährigen gestellt. Der Mann steht im Verdacht, am Montag eine Frau beschimpft und angegriffen zu haben.

Auf Facebook wurde vielfach ein Video geteilt, das die Tat zeigt. In dem Video ist ebenfalls zu sehen, wie das Opfer die anderen Mitfahrenden um Hilfe anfleht. Ein Mann versucht, sich zwischen den Täter und das Opfer zu stellen.

Als sich die Türen der S-Bahn an der Haltestelle Gehrenseestraße öffnen, stößt der Täter die Frau aus dem Wagen und beschimpft sie erneut. Daraufhin läuft er die Treppenstufen zum Bahnhofsausgang hinauf und entkommt zunächst.

Das Opfer wurde noch vor Ort ärztlich versorgt. Dadurch kam es am Montag auf der S75 teilweise zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn mitteilte.

In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei konnte die Berliner Polizei den 22-Jährigen ausfindig machen und dessen Identität feststellen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei dem Tagesspiegel mitteilte. Der Mann sei zu Hause von der Polizei angetroffen worden und habe die Tat gegenüber den Beamten zugegeben. Die Hintergründe für seine Tat sind weiter unklar. Eine Vernehmung soll auf Anweisung der Bundepolizeidirektion Berlin demnächst auf dem Revier erfolgen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Weiterhin stünden die Beamten in Kontakt mit dem Opfer, dem eine Vernehmung angeboten worden sei. (Tsp)