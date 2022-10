Frau bewusstlos geschlagen Transfeindliche Attacke am Hermannplatz – Polizei Berlin sucht mit Fotos nach Verdächtigen

Nachdem im April dieses Jahres eine damals 40-jährige Frau in Neukölln bewusstlos geschlagen wurde, sucht die Berliner Polizei nun öffentlich nach den Tatverdächtigen. Dafür hat sie zwei Fotos der Gesuchten veröffentlicht.

Der Angriff geschah in den frühen Morgenstunden des 16. April am Hermannplatz. Wie die Polizei damals mitteilte, war die 40-Jährige kurz nach 4 Uhr zusammen mit einer 31-jährigen Begleitperson unterwegs, als die beiden von mehreren Jugendlichen transfeindlich beleidigt wurden.

Einer der beiden mutmaßlichen Haupttäter soll laut Polizei etwa 16 bis 19 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Er hat blonde Haare, eine sportliche Statur und war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem dunklen Pullover mit hellem Schriftzug. © Polizei Berlin

Als das Paar die Gruppe zur Rede stellte, soll einer der Jugendlichen der Frau einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Die 40-Jährige ging bewusstlos zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte soll laut Polizei zwischen 15 und 19 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare, dunkelbraune Augen und eine schmale Statur. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einer auffälligen Kappe und einer Umhängetasche bekleidet gewesen. © Polizei Berlin

Als die Frau wieder bei Bewusstsein war, suchte das Paar zur Behandlung der Verletzung ein Neuköllner Krankenhaus auf und zeigte dort auch den Angriff an.

Trotz intensiver Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes sei es bislang nicht gelungen, die Tatverdächtigen zu identifizieren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mit der Veröffentlichung von Fotos, die während der Tat entstanden sein sollen, wird daher nun öffentlich nach den beiden mutmaßlichen Haupttätern gefahndet.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Angaben zu Identität oder Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen können, sich zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen haben. Auch weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Verdächtigen werden von den Ermittlern erbeten.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof, am Bayernring 44, unter der Telefonnummer 030-4664953524 sowie per E-Mail an LKA535@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich zudem bei der Internetwache der Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

