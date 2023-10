Frau im Intimbereich berührt Berliner Polizei sucht mit Bildern mutmaßlichen Sexualstraftäter

Nach einem sexuellen Übergriff am U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße im März dieses Jahres sucht die Polizei Berlin nun mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Der Übergriff soll sich am 6. März 2023 gegen 8 Uhr morgens ereignet haben. Der Gesuchte steht im Verdacht, eine Frau im Genitalbereich berührt zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fotos stammen aus einer Überwachungskamera.

Wer kennt diesen Mann? © Polizei Berlin Die Polizei beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: etwa 32 bis 38 Jahre alt

circa 1,85 bis 1,95 Meter groß

athletische Statur

dunkle Haare, dunkler Vollbart

schwarz gekleidet

Die Polizei sucht Zeug:innen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können. Auch wer den Mann vor, während oder nach der Tat gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, ist aufgerufen, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt an der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer 030-4664913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de entgegen. Zeug:innen können zudem die Internetwache der Polizei Berlin nutzen oder sich an jede andere Polizeidienststelle wenden.