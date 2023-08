Frau in Berlin-Spandau getötet Obduktion im Laufe des Sonntags

Eine 31-jährige Frau wurde am Samstagabend tot in einer Wohnung im Ortsteil Falkenhagener Feld in Spandau gefunden. Die Umstände wiesen auf ein Tötungsdelikt hin, so ein Sprecher der Polizei Berlin auf Anfrage des Tagesspiegel. Zuvor hatte die B.Z. über den Fall berichtet.

Demnach sei die Leiche der 31-Jährigen gegen 18.40 Uhr in einer Wohnung im Germersheimer Weg von Einsatzkräften der Polizei gefunden worden. Die B.Z. berichtet darüber hinaus, die Frau sei mit mehreren Messerstichen getötet worden, auf Nachfrage bestätigte der Polizeisprecher dies jedoch nicht.

Noch im Laufe des Tages soll es eine Obduktion der Leiche geben. Die Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine gemeinsame Stellungnahme angekündigt. (Tsp)