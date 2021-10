Bei einem Verkehrsunfall mit einem abbiegenden Lkw ist am Freitag Radfahrerin ums Leben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 29-Jährige Frau gegen 11:20 Uhr in der Schönwalder Straße in Gesundbrunnen in Richtung Fennstraße unterwegs.

An der Ecke Reinickendorfer Straße bog ein neben ihr fahrender Lastwagen nach rechts in Richtung Nettelbeckplatz ab und überrollte die 29-Jährige. Trotz Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes starb die Frau noch am Unfallort.

Der 43-Jährige Fahrer des Lkw stand nach Angaben der Polizei zwar unter Schock, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Wegen Unfalls kam es an der Kreuzung zu Sperrungen, von dem auch der Buslinienverkehr betroffen war.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, sind dieses Jahr schon 30 Menschen bei einem Verkehrsunfall in Berlin verstorben, darunter acht Fahrradfahrer:innen.

Häufig sind abbiegende Lkw in die schweren Unfälle verwickelt. Ende Juni dieses Jahres wurde eine 32-jährige Radfahrerin von einem Lkw am Mehringdamm überrollt.

Eine Woche davor hatte es in Tempelhof-Schöneberg ebenfalls einen schweren Abbiegeunfall gegeben: In Mariendorf wurde eine 61-jährige Radlerin bei gleichzeitigem Grün von einem abbiegenden Lkw gerammt, stürzte und wurde von dem Sattelzug überrollt. (Tsp)

Anfang Juni wurde eine 74-jährige Radfahrerin in Wilmersdorf von einem abbiegenden Lkw schwer verletzt. Im Mai wurde eine 37-Jährige auf der Frankfurter Allee von einem Sattelschlepper getötet.