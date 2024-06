Frau unter Zug der U8 eingeklemmt Rettungseinsatz im Berliner U-Bahnhof Gesundbrunnen

Im Berliner U-Bahnhof Gesundbrunnen hat es einen schweren Unfall gegeben. Eine Frau ist unter einen einfahrenden Zug der Linie U8 geraten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, seien die Rettungskräfte um 14.17 Uhr alarmiert worden. Die verunfallte Frau sei unter dem Zug eingeklemmt worden und schwer verletzt. Die Rettung laufe. 34 Kräfte der Feuerwehr seien im Einsatz und würden dabei auch von der BVG unterstützt.

Der Zug sei in nördlicher Richtung nach Wittenau unterwegs gewesen. Der Bahnsteig sei geräumt, der Zugverkehr eingestellt worden, sagte der Feuerwehrsprecher weiter. Die BVG teilte mit, dass die U8 zwischen Jannowitzbrücke und Osloer Straße unterbrochen ist.

Zum genauen Hergang und der Ursache des Unfalls konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Am Bahnhof steht auch ein Rettungshubschrauber bereit. Ob dieser zum Einsatz komme, sei aber noch nicht klar, sagte der Sprecher. Die Versorgung von Patienten sei in einem Helikopter schwieriger als in einem Rettungswagen – und mit dem Virchow-Klinikum Wedding befinde sich ein Krankenhaus der Maximalversorgung in der Nähe. Die Entscheidung obliege dem Notarzt.