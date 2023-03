Freibad kaputt in Berlin-Spandau Wird der Schwimm-Sommer doch noch gerettet?

Der Freibad-Sommer fällt im Berliner Westen ins Wasser. Das Becken an der Gatower Straße (Baujahr 1974, 100.000 Besucher jeden Sommer) ist endgültig hinüber. Sportsenatorin Iris Sprangtwier, SPD, und die Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg haben neulich offiziell das bestätigt, was seit Wochen Thema im Spandau-Newsletter war: Das große Spandauer Freibad bleibt 2023 dicht. Und nu‘?

„Wir prüfen, ob wir Staaken-West im Sommer 2023 länger als sonst offen lassen können“, teilten die Bäderbetriebe auf Nachfrage dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau mit. Gemeint ist nicht nur länger, sondern auch früher.

Bislang ist das schnuckelige Familienbad in der Staakener Einöde (zu DDR-Zeiten 1980 erbaut) mit der Wiese unter schattigen Bäumen immer nur in den Sommerferien geöffnet – zum Ärger unter anderem von Kai Wegner, CDU. „Das ist ein Sommerbad, kein Sommerferienbad“, hat er mal markig im Newsletter geschimpft. Wegner kann ja als Regierender bald mächtig auf den Rathaustisch hauen.

Das Freibad in Staaken-West könnte 2023 länger geöffnet bleiben. © André Görke

Und Sportstadtrat und künftiger Bürgermeister Frank Bewig, CDU, schimpfte im Newsletter: „Dass die Nutzerinnen und Nutzer des Sommerbades nun durch den ungünstigen Baubeginn im Frühjahr auf einen Badesommer verzichten müssen, ist nach diesem Planungsvorlauf mehr als ärgerlich und auch mehr als schwer vermittelbar.“ Und: „Sicher werde ich in dieser Angelegenheit das Gespräch mit den Berliner Bäderbetrieben suchen.“

Hinten das Hallenbad, rechts das kaputte Freibad. © André Görke

Die SPD um Uwe Ziesak hat das Thema auch auf die Rathaus-Agenda gesetzt und bringt eine längere Offenhaltung des Hallenbads im Gespräch, das sich direkt daneben befindet - es ist ja ein, Achtung!, „Kombibad“. „2022 konnte das Hallenbad bis Mitte Mai genutzt werden“, erinnert sich Ziesak.

Die Wiese mit der maroden Infrastruktur. © André Görke

Was ist eigentlich kaputt? „Die Beckeneinströmung und auch die beiden Becken selbst“, erklärten mir die Bäderbetriebe. Übersetzt: Die Beckeneinströmungsanlage verteilt am Boden des Schwimmbads das Chlor, damit es sich im Wasser gleichmäßig um Hautschuppen und Haare kümmern kann. Doch nicht nur die Technik, sondern auch die Rohre sind defekt – und die befinden sich in den Betonwänden des Schwimmbeckens, hinter den Fliesen.

1974 wurde das Freibad eröffnet - 50 Jahre, 2024, danach saniert wieder öffnen

Badegäste berichten dem Spandau-Newsletter, dass sie sich sogar schon an den alten Fliesen geschnitten hätten, weil die Kanten mitunter so scharf sind wie Grillmesser und ohne Dichtung frei liegen. Jetzt werden Edelstahlbecken gebaut, ohne Fugen. Kostenpunkt: mindestens fünf Millionen Euro.

„Die Sanierung des Sommerbads Spandau-Süd soll im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt werden. Ziel ist es, das Außenbecken in der Sommersaison 2024 wieder am Netz zu haben“, sagte die Senatorin zum Schrottbad an der Gatower Straße. Allerdings ist gar nicht so sicher, dass so schnell Bauarbeiter mit ihrem Bagger auf der Badewiese zu sehen sind. Im Eiltempo werden jetzt erst mal Baupläne und Kostenprognosen erstellt, Handwerker und Abrissfirmen gesucht….

Im schlimmsten Fall legen die Handwerker mit dem eigentlichen Neubau also erst im Frühjahr 2024 los – und dann wird’s eng. Zumal auch das alte Sanitärhaus in Waschbeton-Optik (WC, Dusche, Frittenbude) auf der Abriss- und Neubauliste steht. Ob Geld und Zeit reichen? Noch 100 Tage bis zum Sommerbeginn. Platsch.

Sie möchten mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Einmal pro Woche erscheint der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Spandau, in dem wir Ihnen exklusive Nachrichten aus dem Bezirk nennen, Kiezdebatten aufgreifen, Tipps und Termine aus dem Bezirk nennen. Den Spandau-Newsletter - und auch die anderen 11 Bezirksnewsletter - erhalten Sie kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier eine Auswahl der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Kurz vor der 1. BVV n ach der Wahl im Rathaus: News und Service

ach der Wahl im Rathaus: News und Service Opferberatung „Weißer Ring“ : Die Landeschefin kommt aus Spandau und spricht im Interview über Hilfe und Ehrenamt, Punkrock und Pichelsdorfer Straße, Kiesteich und Kräutersoße

: Die Landeschefin kommt aus Spandau und spricht im Interview über Hilfe und Ehrenamt, Punkrock und Pichelsdorfer Straße, Kiesteich und Kräutersoße Karl Lauterbach kommt in die Altstadt: Was will der Gesundheitsminister in Spandau?

kommt in die Altstadt: Was will der Gesundheitsminister in Spandau? Heerstraße I : Schlimmer Fahrrad-Unfall auf der Stößenseebrücke - diese Baustelle des Senats ist ein Ärgernis!

: Schlimmer Fahrrad-Unfall auf der Stößenseebrücke - diese Baustelle des Senats ist ein Ärgernis! Heerstraße II : Kosten für neuen Radweg explodieren - West-Route immer teurer

: Kosten für neuen Radweg explodieren - West-Route immer teurer Heerstraße III : News zur „Verkehrssäule“ an der Pichelsdorfer Straße vor dem Ex-Curry-Pilz

: News zur „Verkehrssäule“ an der Pichelsdorfer Straße vor dem Ex-Curry-Pilz Schrottboot leckt im Maselakehafen - wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte?

- wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte? „Britannia Center ist verkauft“: Kaufland hat neuen Besitzer

Kaufland hat neuen Besitzer Seit 1965 in Spandau : News zu Karstadt in der Altstadt

: News zu Karstadt in der Altstadt Haselhorst und Siemensstadt: Container für Grundschulen? Um diese drei Standorte geht es im Rathaus.

Um diese drei Standorte geht es im Rathaus. THW mit neuem Chef in Spandau

mit neuem Chef in Spandau Ikea-Kreuzung : 87-Jährige fährt Kind an und will nichts bemerkt haben

: 87-Jährige fährt Kind an und will nichts bemerkt haben Puppentheater, Historiker, Jugendtheaterwerkstatt in den Arcaden... viele Kulturtipps und Termine für Spandau

viele Kulturtipps und Termine für Spandau Frühling! 2000 Sportlerinnen und Sportler gehen beim „Lauf der Sympathie“ an den Start

gehen beim „Lauf der Sympathie“ an den Start St. Patricks Day in Spandau: drei konkrete Kiez-Tipps von Lutetia bis Johannesstift

drei konkrete Kiez-Tipps von Lutetia bis Johannesstift Anpaddeln findet 2023 an der Bürgerablage statt

an der Bürgerablage statt Gift-Container am Glienicker See: Warum stehen die da noch immer?

Warum stehen die da noch immer? Weil ein neuer Zaun den Weg zwischen Dorfwald und Kladower Zentrum versperrt: Nachbarn helfen der Öffentlichkeit mit Trampelpfad über Privatgrundstück

Lesen Sie mehr aus Spandau im Bezirksnewsletter: einmal pro Woche und gebündelt im Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel - kostenlos hier tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite