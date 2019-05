Aufruf zum globalen Klimastreik: Am Freitag sind junge Menschen auf der ganzen Welt für eine radikale Kursänderung in der Klimapolitik auf die Straßen gegangen. Auch in Deutschland beteiligten sich in mehr als 200 Städten Schüler und Studierende an Kundgebungen – allein etwa 10.000 in Berlin. Mit Bannern und Plakaten zogen sie vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel.

Auf die Straße für eine lebenswerte Zukunft

Die Europawahl begreifen sie als Klimawahl, die eine Neuausrichtung der Umweltpolitik ermöglichen soll. "Wir spüren alle, was in Europa auf dem Spiel steht“, sagte eine Rednerin: „Die Politiker haben uns seit 30 Jahren belogen, obwohl sie vom Klimawandel wussten. Wir müssen runter vom Sofa. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sich zu bekennen.“

An den Protesten beteiligten sich auch Studierende. Ein Vertreter der Studierenden von Hochschulen und Universitäten sagte, nur "Bio zu kaufen", sei nicht genug. "Wir müssen raus aus den Hörsälen und zurück auf die Straße, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben."

Mobilisierung vor der Europawahl

Weitere große Demonstrationen fanden am Freitag in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Bielefeld und Dortmund statt. Vor der Europawahl hatten die mehr als 230 Ortsgruppen der "Fridays for Future"-Bewegung über soziale Netzwerke stark zur Teilnahme mobilisiert.

Schon seit Monaten demonstrieren junge Menschen jeden Freitag fürs Klima, auch in Berlin. Zuletzt hatten sich rund 500 Personen in der Hauptstadt beteiligt.

Bei der Großdemonstration Ende März waren rund 25.000 Demonstrierende aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen, um zusammen mit Klimaaktivistin und Protest-Initiatorin Greta Thunberg durch die Stadt zu ziehen. Sie hatte zuerst regelmäßig für mehr Klimaschutz protestiert und damit internationale Aufmerksamkeit erlangt. (epd)