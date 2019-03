"Der Holzmarkt wird abgesichert", sagt der grüne Ex-Senator Wolfgang Wieland. Und: "Das Eckwerk wird so gebaut wie geplant". Da bricht am Mittwoch kurzzeitig Jubel aus im "Säälchen", dem Veranstaltungssaal der Holzmarkt-Genossenschaft am Spreeufer in Friedrichshain.

Die juristisch vertrackte, finanziell existenzbedrohende Situation des Berliner Vorzeigeprojekts könnte mit einer gütlichen Regelung beigelegt werden, davon ist Wieland überzeugt. Er ist Mitglied im "90-Tage-Rat", der im Herbst als unabhängiges Gremium angetreten war, um Auswege aus dem Dilemma am Holzmarkt zu suchen.

Das Suchen hat sich offenbar gelohnt. Nur eine gemeinsame Erklärung der streitenden Projektbeteiligten, vor allem vom Baustadtrat Friedrichshain-Kreuzbergs, Florian Schmidt (Grüne), war trotz der Parteibande zwischen Wieland und Schmidt nicht zu bekommen. Wieland: "Florian Schmidt ist der erste Grüne, mit dem ich per Sie bin." Das sagt schon alles.

Der 90-Tage-Rat legte acht "Leitplanken" für eine Lösung in dem verfahrenen Streit vor. Demnach soll der Rechtsstreit zwischen dem Bezirk und den Genossen durch eine gütliche Regelung beigelegt werden, ein Entwurf dafür liege bereits vor. Die Abendrot-Stiftung solle das Eckwerk-Grundstück samt fertigen Planungen einem neuen Investor anvertrauen, der das 80-Millionen-Projekt realisiert und die Holzmarkt-Genossen angemessen entschädigt. Interessenten gebe es bereits, sagte Wieland. Die müssten allerdings bereit sein, "in den Kampf mit dem Bezirk" zu ziehen, mit Baustadtrat Schmidt also, der den Lösungsentwurf des Rates bislang nicht mitträgt. "Er hält uns für U-Boote des Holzmarktes", sagte Wieland, und sei nur unter erheblichem Druck zu einem Gespräch mit dem Rat bereit gewesen.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Der Holzmarkt sollte neben dem bereits realisierten Alternativ-Dorf mit Club, Café und viel Platz zum Chillen und Kreativsein ein zweites Standbein bekommen, das Eckwerk auf der anderen Seite des S-Bahn-Viadukts, eine Mischung aus gemeinschaftlichem Wohnen und Arbeiten.

Mehr zum Thema Vorzeige-Projekt in Friedrichshain Holzmarkt-Genossen verklagen das Land auf Schadensersatz

Doch Florian Schmidt sträubte sich gegen die von seinem Vorgänger abgesegneten Planungen, auch eine Kooperation der Genossen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag endete im Streit. Die schweizer Abendrot-Stiftung, der das Grundstück gehört, zog den Erbbauvertrag mit den Genossen zurück, die verklagten ihrerseits den Bezirk wegen Verzögerung beim Planungsrecht und forderten 19 Millionen Euro Entschädigung für bereits geleistete Bauplanungen. Seitdem geht nichts mehr voran.