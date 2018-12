In Friedrichshain ist am Freitagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 9.15 stieß die 24-Jährige an der Kreuzung Platz der Vereinten Nationen/ Ecke Friedenstraße mit einem 44-jährigen Autofahrer zusammen, als sie nach links in die Landsberger Allee einbog. Der Autofahrer kam von rechts und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie in der Intensivstation aufgenommen werden musste. Tsp

