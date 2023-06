„Friesenjung“ mit Ski Aggu und Joost Klein Den Otto-Waalkes-Klassiker gibt’s jetzt als Techno-Version

Das deutsche Spaßvogel-Urgestein Otto Waalkes wird zum TikTok-Star – und landet mit einem mehr als 30 Jahre alten Song auf Platz drei der deutschen Charts. Dahinter stecken der Berliner Rapper Ski Aggu und der Niederländer Joost Klein, die aus dem Otto-Klassiker „Friesenjung“ eine Techno-Rap-Version kreiert haben.

Das dazugehörige Musikvideo, in dem auch Otto zu sehen ist, wurde bis Donnerstag auf YouTube bereits mehr als 1,4 Millionen Mal abgespielt, und das nur fünf Tage nach Veröffentlichung. Über die Dreharbeiten verriet der Komiker der „Bild“: „Die beiden haben einfach überall gedreht, plötzlich kam sogar die Polizei, aber der eine Polizist hat mich erkannt, sagte: ‚Hallo Otto!‘ Da haben wir zusammen Fotos gemacht und durften weiterdrehen.“

Ottos höchste Chartplatzierung aller Zeiten

Videos des Trios, das stilistisch locker als Band durchgehen könnte, sind auch auf TikTok hoch im Kurs und werden tausendfach geteilt. Ein Clip eines Ski-Aggu-Konzerts in Hamburg, bei dem Otto als Überraschungsgast seinen Klassiker zum Besten gibt, wurde nach kurzer Zeit zum millionenfach geklickten Hype. Zu sehen ist Otto, wie man ihn kennt, mit dem Publikum interagierend, die Menge einheizend, herumhüpfend, als wäre es 1993 und „Friesenjung“ eben erst geschrieben.

Joost Klein nennt sich oft nur Joost und ist ein niederländischer Musiker und YouTube-Star. © IMAGO/Marcel van Hoorn

Das Lied, das über die Melodie von Stings „Englishmen in New York“ geschrieben wurde, kam viel rum in den vergangenen Jahren und begeistert Besucher der „Helene Fischer Show“ ebenso wie Metal-Fans auf dem Wacken-Festival. Für den Charerfolg musste aber wohl erst die Club-Version her. Fun Fact: „Friesenjung“ mit Joost und Ski Aggu ist Ottos höchste Chartplatzierung überhaupt.

Musiker Ski Aggu wurde mit seinem Hit „Party Sahne“ bekannt. © dpa/Annette Riedl

Bereits Mitte Mai wurden kurze Clips des Hits von Joost und Aggu über TikTok in Umlauf gebracht. Ziel war es, Otto, dem die Rechte an seinem Song gehören, darauf aufmerksam zu machen und seine Zustimmung für die Cover-Version einzuholen. Mit Erfolg: Ebenfalls auf TikTok postete Otto ein Video von sich, wie er den jungen Kollegen dabei zusieht, wie sie zu ihrer Version des Lieds tanzen, und sichtlich amüsiert ist. Dazu schrieb er: „Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis.“

Es scheint fast so, als wäre Otto genau aus diesem Grund TikTok beigetreten, denn sein allererster Beitrag auf der Plattform veröffentlichte er nur kurze Zeit zuvor, ebenfalls im Mai. Darin spielt er, natürlich, seine Version von „Friesenjung“. Bezeichnenderweise sind ein Großteil der Kommentare unter dem Beitrag in minimaler Varianz: „Bitte lass Ski Aggu den Song machen bitte Otto bitte“.

Der Wilmersdorfer Ski Aggu wurde 2022 einer breiten Masse bekannt, einerseits mit seinem Hit „Party Sahne“, andererseits mit der Ankündigung seiner „Wahlkampftour 2023“, für die er das Ziel aussprach, Bundeskanzler werden zu wollen. Sein Markenzeichen sind eine überdimensionale Skibrille und ein beeindruckender Vokuhila. Joost Klein heißt eigentlich Josh Klein, nennt sich oft nur Joost und ist ein niederländischer Musiker und YouTube-Star.