Im Supermarkt machte ich in dieser Woche eine schlimme Entdeckung: was hatte das Weihnachtsgebäck in den Regalen zu suchen? Ich mag Stollen, Marzipan, Printen. Doch dieser Anblick machte mir schlagartig und unwiderruflich klar: Der Sommer geht zu Ende. Es lässt sich nicht leugnen, die Abende sind empfindlich kühl, die Sonne geht schon ziemlich früh unter, die Blätter färben sich braun und die Luft riecht nach Herbst. Nächsten Mittwoch beginnt er auch offiziell.

So heißt es wieder Abschiednehmen - von einem Sommer der Leichtigkeit, einem Sommer, der zwar viel Regen brachte und die Flut, aber auch eine große Entlastung, aufregende Stunden, schöne Stunden. Nach vielen düsteren, dunklen Monaten durften sich die Menschen endlich wieder treffen, zu Hause, beim Sport, in Restaurants und Cafés – die einfach immer mehr Tische vor die Tür stellten.

Es war auch ein Sommer der Verheißungen: Ausstellungen, Theater, Kinos, Konzerte – all das, was vorher eine gefühlte Ewigkeit nicht möglich war, stand uns nun wieder offen. Zuletzt durften dank 2G sogar einige Clubs wieder ihre Lautsprecher aufdrehen.

Das gnädige Wetter in Berlin erlaubte auch den Jugendlichen, endlich mal wieder rauszukommen, ihre Freunde draußen zu treffen – so machten sie Party in den Parks und feierten das Leben.

Goldener Herbst und dann Frohes Fest?

Was aber erwartet uns in den kommenden Monaten? Ein goldener Herbst? Oder wird mit der unaufhörlich nahenden dunklen Jahreszeit wieder ein dunkler Abschnitt über uns hereinbrechen? Werden wir womöglich wieder einen Lockdown erleben, müssen die Schulen wieder schließen? Wir alle hoffen wohl, dass uns weitere Beschränkungen erspart bleiben.

Vor allem aber, dass wir Weihnachten in diesem Jahr wieder im Kreise unserer Lieben werden feiern können. Darauf einen Schoko-Weihnachtsmann.

