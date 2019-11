Vor dem Landgericht in Berlin-Charlottenburg geht es an diesem Freitag ab 9 Uhr um ein bedeutsames Haus der linksextremen Szene – die „Liebig 34“. Das Gericht muss über eine Räumungsklage gegen die heutigen Bewohner des früher besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 entscheiden. Geklagt hat der Besitzer des Hauses.

Die Bewohner bezeichnen sich als „anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34“. Ende 2018 endete der Pachtvertrag zwischen ihnen und dem Hauseigentümer, Gijora Padovicz. Seitdem weigern sich die Bewohner auszuziehen und kündigten Widerstand an.

Das Haus in der Liebigstraße 34 hatte im letzten Jahr vermehrt Schlagzeilen gemacht, da es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Polizei gekommen war. Bei einer Razzia im Juli 2019 wurden neben Vermummungsutensilien auch Wurfgeschosse, Steine, Farbbomben und Flaschen sichergestellt. Die Beamten wurden aus einem gegenüber liegenden Haus mit Pyrotechnik und Farbbomben beschossen, verletzt wurde aber niemand. Bei dem Einsatz waren rund 120 Beamte und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Proteste gegen Eigentümer Padovicz

Das Hausprojekt „Liebig34“ verfügt über enorme Symbolkraft für die autonome Szene der Stadt. Die Rigaer Straße, bekannt für wiederkehrende Attacken auf Polizeibeamte, liegt in direkter Nachbarschaft. Gegen den Eigentümer Gijora Padovicz hatte es im vergangenen Sommer auch Proteste von Mietern anderer Häuser gegeben. Im Internet gibt es einen „Padovicz WatchBlog“, auf dessen Seiten Aktivisten ihren Unmut gegenüber Padovicz' Firmengeflechts kundtun. Rund 200 Gebäude in Berlin gehören der Unternehmensgruppe mit Sitz auf dem Kurfürstendamm. Der Firmensitz wurde schon oft Ziel von Protestaktionen. (mit dpa)

Der Tagesspiegel hat die Geschehnisse in der Liebigstraße begleitet: