Der frühere Gesundheits- und Sozialsenator Mario Czaja ist neuer Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin. Die 53 Delegierten der Landesversammlung wählten den 43-jährigen CDU-Politiker am Samstag einstimmig in das Ehrenamt, wie das DRK mitteilte. Czaja übernimmt das Amt von dem 75-jährigen Rechtsanwalt und Notar Uwe Kärgel, der nach sechsjähriger Präsidentschaft sein Amt niederlegt hatte. Beim Berliner DRK sind rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. (epd)