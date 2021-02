Milde 12 Grad ziehen am Samstag die Berliner nach draußen - es ist das erste frühlingshafte Wochenende in Berlin nachdem in den vergangenen Wochen Temperaturen im zweistelligen Minusbereich herrschten.

An vielen Orten in Berlin herrscht am Samstag ausgelassene Stimmung wegen des Wetters - am Boxhagener Platz in Friedrichshain strömen die Menschen bereits am Vormittag in die Sonne. Dabei musste die sich am Morgen erstmal durch eine Wolkendecke kämpfen, bevor sie zum Vorschein kam.

Auf dem Platz hat wie jeden Samstag der Wochenmarkt geöffnet, bietet Käse und Brot aus der Region an. Die engen Gänge sind voll. Lediglich die Masken erinnern an die neue Normalität. Aus allen Ecken tönt Stimmengewirr und Kinderlachen. Auf dem dortige Spielplatz tummeln sich die Kinder, scheinbar euphorisch über die milden Temperaturen und enteisten Gerüste.

Auch ganz Kreuzberg scheint auf den Beinen. Auf dem Naturspielplatz Pauli sind die üblichen Boule-Grüppchen anzutreffen, versuchen wie jede Woche ihre Kugel möglichst zielgenau zu werfen. Waren sie in den frostigen Wochen hier fast alleine anzutreffen, werden sie am Samstag von zahlreichen Zuschauer:innen begleitet. Mit Kaffeebechern in den Händen und Sonnenbrillen auf den Nasen sitzen sie auf den vielen Holzbänken und aalen sich in der lang erwarteten Sonne.

Nicht immer werden Abstandsregeln so genau genommen

Links und rechts von ihnen ziehen Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer am Kanal entlang, meist zu zweit oder allein. Viele tragen noch dicke Wintermäntel, Schals und Mütze, die sie wohl in Skepsis vor den warmen Temperaturen lieber doch angezogen haben. Jetzt stehen Mäntel und Jacken offen, Schals wurden gelockert.

Vor beliebten Cafés bilden sich lange Schlangen wie am La Maison in der Forster Straße. Die Corona-Abstandsregeln werden dabei allerdings nicht immer so genau genommen.

Auch an einem der Lieblingsplätze Kreuzbergs lassen sich an diesem Frühlingssamstag zahlreiche Kreuzberger:innen nieder: der Admiralsbrücke. Die Betonhocker sind fast alle besetzt. Ein Gitarrenspieler sorgt für ein entspanntes Ambiente. Wer die Augen schließt, kann sich bei den warmen Sonnenstrahlen im Gesicht und den mediterranen Gitarrenklängen leicht in die Altstadt Barcelonas oder Madrids träumen.

Auch der Sonntag verspricht schönes Wetter: Es werden Temperaturen bis zu 15 Grad erwartet.