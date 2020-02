Das Präsidium teilte mit, dass in allen Bezirken von Montag bis Freitag „gezielte Verkehrskontrollen“ stattfinden. Im Mittelpunkt stehen laut Polizei dieses Mal:

Fehler bei Abbiegevorgängen

Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol- und Drogenbeeinflussung

Geschwindigkeitsverstöße

Missachtung von Rotlicht

Schulwegüberwachung

Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen

Verkehrswidriges Verhalten in Fahrradstraßen

Verhalten von E-Scooter-Fahrenden und Radfahrenden

Verkehrswidriges Halten und Parken, insbesondere auf Radverkehrsanlagen, Busspuren, in Zweiter Reihe sowie 5m-Bereichen an Einmündungen und Kreuzungen

Am Montagmittag will die Polizei in Friedrichshain den Medien ihr Vorgehen gegen Falschparker auf Radspuren zeigen. Genau darüber hatte es im vergangenen Jahr heftige Diskussionen gegeben, ob die Polizei mehr abschleppen soll. Nachdem ein Fahrradaktivist sich bei der Polizei über die Untätigkeit von Beamten beschwert hatte, bekam er einen Brief vom „Beschwerdemanagement“ des Polizeipräsidiums. Darin wurde abgestritten, dass Falschparker auf Radwegen per se gefährlich seien. Wenn es zu Unfällen komme, hätten sich Radfahrer beim Ausweichen in den Fließverkehr falsch verhalten.

Nachdem der Tagesspiegel dies veröffentlicht hatte, schaltete sich auch der ADFC ein und fragte die Polizei: „Verwirrte Einzelperson oder offizielle Sichtweise in der Behörde?“ Die Antwort kam rasch, und sie kam von Polizeipräsidentin Barbara Slowik direkt. Auf Twitter antwortete sie dem Fahrradclub: „Die im Schreiben vertretene Sichtweise teile ich so nicht.“ Fahrradaktivisten feierten dies als ersten Erfolg. Tatsächlich ist die Zahl der abgeschleppten Autos gestiegen.

Mehr zum Thema Streit um Falschparker auf Radwegen Polizeipräsidentin Slowik distanziert sich von Schreiben ihres Präsidiums

Derartige Aktionen veranstaltet die Polizei seit Jahren. Die Bilanz ist mager. Im November hatte der Einsatzleiter bei einer Aktion auf Busspuren dieses Fazit gezogen: "Wir kehren hier den Rücken und sofort steht alles wieder voll."