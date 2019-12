Der SPD-Fraktionschef Raed Saleh will das BVG-Tochterunternehmen Berlin Transport (BT), das vor zwanzig Jahren gegründet wurde, wieder in die Berliner Verkehrsbetriebe integrieren. Zurzeit arbeiten knapp 2.000 Bus- und U-Bahnfahrer in der BT, die sich nach Darstellung Salehs oft als "Mitarbeiter zweiter Klasse" fühlten. Zwar richte sich die Bezahlung nach demselben "Tarifvertrag Nahverkehr", der auch für die BVG gelte, trotzdem seien die Arbeitsbedingungen unterschiedlich. "Bei der BT fühlen sich viele Kollegen auf dem Abstellgleis", sagte Saleh.

Der Antrag zur Auflösung von "Berlin Transport " muss in der SPD-Fraktion und mit den Koalitionspartnern Grüne und Linke erst noch diskutiert werden. Am Freitag wurde das Papier von Saleh, dem SPD-Verkehrsexperten Tino Schopf und der Sprecherin für berufliche Bildung, Bettina König vorgestellt. Deren Idee: Die Überführung aller Leistungen der BT in die Verkehrsbetriebe soll in mehreren Schritten für die U-Bahn- und Busleistungen erfolgen.

Die Straßenbahnfahrer sind bereits seit einigen Jahren wieder bei der BVG. Der Senat soll ein Konzept für den Übergang des Personals und für die finanziellen Auswirkungen der BT-Auflösung vorlegen. Dies ließe sich alles bis 2021/22 realisieren, so Saleh.

Saleh rechnet mit überschaubaren Mehrkosten

"Wenn dies zu einer finanziellen Mehrbelastung der BVG führt, dann ist es so", sagte der SPD-Fraktionschef. Er rechnet allerdings mit überschaubaren Mehrkosten. Die hundertprozentige BVG-Tochter Berlin Transport wurde im Juli 1999 gegründet, um die damals hoch defizitäre BVG zu sanieren. In den ersten Jahren übernahm die BT ein gutes Drittel der Verkehrsleistungen von U-Bahn, Tram und Bus. Mittlerweile ist dieser Anteil gesunken und die BT bedient in Berlin hauptsächlich noch die unwirtschaftlichen Linien.

Zunächst war die BVG-Tochter nicht an öffentliche Gehaltstarife gebunden. Die Fahrer wurden über viele Jahre zu niedrigeren Löhnen als bei den Verkehrsbetrieben eingestellt. Das änderte sich erst 2005, als der neue Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) auch für die BT übernommen wurde.

Unterschiedlich geregelt ist aber nach wie vor beispielsweise die Altersversorgung, die Gestaltung der Arbeitszeit oder die Qualitätskontrolle des Fahrpersonals. Der Krankenstand ist bei der BT sehr hoch. Nach Einschätzung der SPD-Fachleute lassen sich durch die Integration der BT auch Doppelarbeit abschaffen und Synergieeffekte erzielen.

Konflikte mit Wirtschaftssenatorin Pop (Grüne) sind vorhersehbar

"Die SPD darf ihre Forderung nach 'Guter Arbeit' nicht nur an die Wahlkampflaternen hängen, sondern muss sie realisieren", sagte die SPD-Abgeordnete König. "Wir wollen attraktive Verkehrsbetriebe für alle Mitarbeiter", sagte der Verkehrspolitiker Schopf. Fraktionschef Saleh rechnet damit, dass die neue Idee zu Konflikten mit der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop führen wird, die den BVG-Aufsichtsrat leitet. Aber es könne nicht sein, dass die "Berlin Transport" als "Sparbüchse für finanziell schlechtere Zeiten" vorgehalten werde.