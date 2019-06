Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstagnachmittag vor schweren Gewittern in Berlin und Brandenburg. Die Unwetter sollen vor allem im Landkreis Teltow-Fläming auftreten, aber auch Berlins Süden, Potsdam und Teile der Landkreise Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark könnten betroffen sein. Bis in die Nacht hinein ist mit örtlichen Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel zu rechnen. Am Freitag gelangt wieder etwas frischere Luft nach Brandenburg und Berlin. (Tsp)