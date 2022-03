Der Landessportbund Berlin und der Senat organisieren in den Osterferien kostenlose Schwimmkurse für Schüler:innen. Das teilte die Senatsbildungsverwaltung mit. Die Kurse finden vom 11. bis 22. April in kleinen Gruppen statt. Das Angebot richtet sich an Kinder der vierten, fünften und sechsten Klassen, die bisher kein Jugendschwimmabzeichen in Bronze geschafft haben.

Mit diesem Schwimmabzeichen gelten Kinder als sichere Schwimmer:innen und können innerhalb von 15 Minuten 200 Meter am Stück schwimmen.

Zehn Schwimmvereine in zehn Berliner Bädern bieten die Ferienkurse für über 1300 Kinder an. Jeder Kurs geht über acht Tage, jeden Tag 45 Minuten. An drei Standorten gibt es inklusive Kurse für Kinder mit und ohne Behinderungen.

Da wegen der Corona-Pandemie der Schwimmunterricht im letzten und in diesem Schuljahr teilweise nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnte, bestehe ein hoher Bedarf an Schwimmkursen für Kinder, teilte die Bildungsverwaltung mit.

In den vergangenen Sommer- und Herbstferien wurden vom Landessportbund Berlin und der Senatsbildungsverwaltung bereits Intensivkurse für mehr als 8100 Kinder organisiert. Weitere Kurse sind in den nächsten Sommer- und Herbstferien geplant. In den Sommerferien soll es dann auch Intensivkurse für Drittklässler:innen geben, die noch kein Bronzeabzeichen haben.

Für die Ferienschwimmkurse kann man sich ab sofort anmelden unter schwimmkurse-sportjugend.de.