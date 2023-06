Fünf Menschen in Sicherheit gebracht Berliner Feuerwehr löscht Kellerbrand in Spandau

Die Berliner Feuerwehr hat am Donnerstag einen Wohnhausbrand in Berlin-Spandau gelöscht. Das Feuer war im Keller eines viergeschossigen Gebäudes in der Emdenzeile ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage sagte.

Fünf Personen wurden demnach mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht. Diese seien von einem Notarzt gesichtet worden. Es musste jedoch niemand ins Krankenhaus gebracht werden, so der Sprecher. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Kräften im Einsatz. (Tsp)