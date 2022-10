Fünf Menschen verletzt BVG-Doppeldeckerbus fährt gegen Brücke in Berlin-Steglitz

In Berlin-Steglitz ist am Donnerstagabend ein Doppeldeckerbus der BVG gegen eine Brücke gefahren. Fünf Menschen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verletzt, zwei davon schwer. Die Verletzten seien teilweise in Kliniken transportiert worden.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 22 Uhr alarmiert. Der Unfall ereignete sich laut dem Feuerwehrsprecher in der Bergstraße an der Ecke zur Robert-Lück-Straße. Der Bus der Linie 282 sei bis zur Hälfte des Obergeschosses unter die Brücke gefahren. Bilder der Feuerwehr auf Twitter zeigten das stark beschädigte Fahrzeug.

Den Unfallhergang untersuche nun die Berliner Polizei gemeinsam mit der BVG, sagte der Sprecher. Zudem sei sein Statiker der Deutschen Bahn hinzugezogen worden, da es sich um eine Brücke der Bahn handle. An der Unfallstelle fährt parallel zur A103 die S-Bahnlinie S1.

Die Berliner S-Bahn informierte am Abend auf ihrer Webseite: „Nach einem Polizeieinsatz in Rathaus Steglitz (Brückenanfahrt) kommt es auf der Linie S1 noch zu Ausfällen und Verspätungen.“

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers wurde der Bus am Abend unter der Brücke herausgeholt, die Unfallstelle wurde geräumt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und mehreren Rettungswagen vor Ort.

