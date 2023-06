Für eine Handvoll Pfennige Als ein Lohnstreit Unruhen in Berlin-Moabit auslöste

Am 8. Oktober 1910 überraschte das Wochenmagazin „The Illustrator London News“ seine Leserschaft mit einer Doppelseite aus Berlin, die den Eindruck erwecken musste, als sei in der Hauptstadt des Kaiserreichs ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Von knappen Texten erläutert, hatten zwei Zeichner in sieben Szenen die schweren Zusammenstöße zwischen Streikenden, ihren Sympathisanten und der Polizei dargestellt, die sich kurz zuvor auf den Straßen Moabits abgespielt hatten: Hier rabiat mit Jiu-Jitsu-Griffen und geschwungenem Säbel vorgehende Pickelhaubenträger, dazu ein geradezu klassischer Angriff hoch zu Ross gegen eine panisch flüchtende Menschenmenge, dort Straßenkampf mit Hauen und Stechen, während aus Wohnhäusern Flaschen, Stühle, Tische fliegen, ja, sogar Schüsse fallen.