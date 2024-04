Das selbsterklärte „Quartiersmanagement Grunewald“ (MyGruni) veranstaltet am kommenden Sonnabend erneut eine Satire-Demo im Berliner Süden. Unter dem Motto „Berlin ist reif für die Insel“ laden die Aktivist:innen dieses Mal statt in den Grunewald zum „Spring Break auf Schwanenwerder“.

Ab 12 Uhr soll die Demonstration vom S-Bahnhof Nikolassee über den Kronprinzessinenweg auf die Wannsee-Insel Schwanenwerder und wieder zurück führen, geplant sind mehrere Zwischenkundgebungen.

Die Insel Schwanenwerder im Ortsteil Nikolassee ist bekannt für die pompösen Villen, das Ufer ist nicht öffentlich zugänglich. Die überwiegend reichen Bewohner:innen der Insel leben aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, die meisten Häuser haben keine Namensschilder. Bekannt ist, dass unter anderem Joseph Goebbels, Medienmagnat Axel Springer und der Satiriker Dieter Hallervorden hier lebten.

FKK-Spaß statt Nobel-Tristesse! Das fordert das Demo-Bündnis für den Schwanenwerder

Dabei wollen die Aktivist:innen laut Ankündigung in „offenen Dialog mit den Anwohner:innen über den Verlauf der öffentlichen Uferpromenade, fünf oder mehr Stockwerke im Neubau und die Aufwertungen des öffentlichen Nahverkehrs“ treten.

Das Konzept liefern sie dabei gleich mit: Die Promenade solle für alle geöffnet werden, „FKK-Spaß statt Nobel-Tristesse!“ und „Die Problemzone heißt Privatstrand“, schreiben sie in der Ankündigung. Neben Redebeiträgen soll es auch die „besten Beach-Hits“ und „Halligalli“ auf der Demo geben.

Laut Polizei sind für die Demonstration rund 50 Teilnehmende angemeldet, bei bestem Frühlingswetter dürften es wahrscheinlich mehr werden.

Das Bündnis „My Gruni“ veranstaltet seit 2018 Satiredemos in Grunewald, meist am 1. Mai. An den Fahrradkorsos und Laufdemos nahmen in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Tausend Menschen teil. Auch in diesem Jahr will das Bündnis offenbar wieder eine Spaßdemonstration zum Tag der Arbeit veranstalten. Die Demo am 6. April sei schon einmal zum „Warmlaufen“ geeignet, heißt es in der Ankündigung.