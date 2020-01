„Räumung? Zum Desaster machen!“ Das kündigen die Bewohnerinnen des selbst erklärten „anarcha-queer-feministischen“ Hausprojektes „Liebig 34“ in Friedrichshain an.

Am Donnerstag wird der Prozess über die Räumungsklage des Hauseigentümers Gijora Padovicz fortgesetzt. Zuvor wollen die Besetzerinnen vor dem Kriminalgericht Moabit demonstrieren. Dort soll der Prozess unter hohen Sicherheitsvorkehrungen weitergehen, nachdem der erste Prozesstermin abgebrochen werden musste: Es war im Gerichtssaal zu tumultartigen Szenen gekommen, zwei Bewohnerinnen rissen sich die Kleidung vom Oberkörper, Stühle flogen durch den Saal.

Unterstützer wollen am Mittwochabend demonstrieren

Auch vor der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Friedrichshain- Kreuzberg wollten Unterstützer am Mittwochabend demonstrieren. Zuvor hatten Unbekannte in der Nacht zum 27. Januar das Bezirksamt in der Frankfurter Allee mit dem Spruch „Liebig 34 bleibt – BVV muss weg“ besprüht und mehrere Fenster eingeschlagen.

Die BVV sei „mitverantwortlich für das kommende Räumungsfestival der spekulativen Immobilienblase“, heißt es in dem Bekennerschreiben auf der linken Onlineplattform Indymedia.org. Unterzeichnet wurde das Schreiben von dem „chaotischen Widerstand dieser widerlichen Stadt“. Die Gruppierung droht unter anderem damit, dass die Büros von Senat und Bezirksamt „ebenfalls vom Stadtplan verschwinden“ würden, wenn „Liebig 34“ geräumt wird. Auch die Geschäftsräume des Anwaltes des Hauseigentümers wurden in der Nacht zu Dienstag angegriffen.

Bereits am 11. Dezember wurde bei Indymedia.org auch ein falscher Nachruf auf den Richter veröffentlicht, der den Prozess im November ohne Entscheidung vertagt hatte.

Im Interview mit dem Tagesspiegel kündigten die Besetzerinnen Anfang Januar an, dass sie zu „dezentralen Aktionen“ aufrufen würden, um „die Verantwortlichen zur Verantwortung“ zu ziehen. Nach einer Sicherheitswarnung des Landeskriminalamtes tagte die BVV Friedrichshain-Kreuzberg am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

„Das grenzt ja jetzt schon an Terror mit Absender“

Dass die Räumungsklage abgewiesen wird, gilt als ausgeschlossen. Anwohner fürchten, dass die Situation im Kiez rund um die Rigaer Straße in den kommenden Tagen eskalieren könnte. „Das grenzt ja jetzt schon an Terror mit Absender“, sagte ein Anwohner.

Er spricht von eingeschlagenen Fenstern und Schmierereien unter anderem im Namen der „Liebig 34“. „Die tun sich keinen Gefallen, wenn sie die Nachbarschaft terrorisieren“, sagt er.

Eine andere Anwohnerin, die seit über zehn Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, erinnert sich an „bürgerkriegsähnliche Zustände“ in der Rigaer Straße. „Keiner, der nicht hier wohnt, kann sich das vorstellen“, sagt sie. Es sei zwar seit rund einem Jahr etwas ruhiger geworden, aber aktuell sei die Stimmung sehr angespannt. „Ich wünsche mir, dass sie den Prozess verlieren“, sagt sie. „Ich wünsche mir das wirklich. Aber dann ist hier am kommenden Wochenende wieder Land unter.“